矯正近視 雷射手術比一比 醫師揭優缺點

近視雷射手術需要先經過詳細評估，術後更應避免熬夜、碰水等可能影響傷口恢復的行為，並定期回診檢查；示意圖。（圖／123RF）

許多人有近視的問題，台灣眼科醫師朱智盟指出，據統計，以台灣為例，近視人口比率高居世界第一，其中超 過600度的高度近視更是高達22%，所幸近視的治療技術也在不斷的進步，其中，最受關注的新型全飛秒近視屈光雷射，除了安全性高、精準度高之外，術後併發副作用如乾眼症的機率，也比其他近視雷射降低許多。

近視雷射不斷精進 最新技術導入AI 科技療程更精準

談及近視雷射治療，朱智盟醫師解釋，過去常見的近視雷射手術有PRK、LASIK、Trans-PRK、SMILE一代及二代的SMILE PRO等，最早期的PRK用機械或化學方法，刮除上皮層，再用雷射削平角膜前彈力層及基質層；2000年以後推出的LASIK則是切開上皮層及前彈力層、前基質層，製作角膜瓣，再用準分子雷射進行治療；LASIK手術因為製作角膜瓣，所以容易切斷角膜表面神經，造成乾眼問題，因此後來產生了新式屈光雷射，全準分子雷射（Trans-PRK）及全飛秒雷射。Trans-PRK是直接用雷射磨平角膜上皮層，再打掉前彈力層及前基質層，全程只用準分子雷射治療。

朱智盟醫師進一步說明，SMILE一代不需製作角膜瓣，使用的是角膜定位負壓環，可減少壓迫角膜，但有個問題是手術過程中可能會產生負壓脫失，可能導致壓力不穩定而產生切割透鏡偏位等意外風險；到了二代的SMILE PRO便解決一代的問題，運用AI技術，將眼球轉動和散光軸的計算定位更精準，且速度快到9秒左右完成，風險較低，但缺點是價格較昂貴。

傳統與新式近視雷射手術比較 眼科醫師盤點優缺點

目前最新的全飛秒屈光近視雷射，是近視雷射手術中的主流之一，朱智盟醫師進一步分析，全飛秒雷射又有「SMILE」與「非SMILE」之分，後者有SMART CLEAR與SMART PRO兩種雷射，藉由飛秒雷射，精準切割角膜透鏡，再製作1個小切口，把角膜透鏡夾出，優點是不會破壞角膜上皮層及前彈力層，且術後角膜結構最完整、術後視力也最好。

而與傳統的近視雷射手術相比，最大的不同在於手術不須翻瓣，精準度和安全性高，可大範圍穩定負壓，傷口小、恢復快；更重要的是術後罹患乾眼症的風險更低。SMART Clear的療程價格較親民，因採用Z8多功能飛秒雷射，成本較低；而SMART PRO因為機型最新，使用範圍僅近視雷射，價格也會較其他雷射昂貴。

朱智盟醫師補充，Z8飛秒雷射儀採用鞏膜負壓，接觸面大，壓力維持穩定，使手術過程更安全，且術後恢復快，隔天便可正常上班。不僅擁有較佳視力品質，更減少夜間眩光的情形，同時，也是目前全飛秒雷射價格最低者，對於患者來說負擔較輕。

朱智盟醫師提到，採用全飛秒屈光近視雷射手術治療前，需先經過詳細評估檢查，例如近視度數是否在300至800度、散光500度以內，度數太深或太淺、角膜太薄，或有圓錐角膜、角膜病變、結締性組織疾病、蟹足腫較嚴重的人，都不建議進行雷射手術。另外，術後則應避免熬夜、碰水和劇烈運動等可能影響傷口恢復的行為，並且應定期回診檢查，確保視力健康。(NOW健康 https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62733)