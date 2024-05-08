我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

睡眠呼吸中止症 一定要戴呼吸器治療？

鄒尚謙
睡覺會嚴重打呼的人，應注意是睡眠呼吸中止症的高危險群；示意圖。（圖／123RF）
睡覺會嚴重打呼的人，應注意是睡眠呼吸中止症的高危險群；示意圖。（圖／123RF）

長期睡眠呼吸中止，大腦缺氧、休息不足，白天昏昏沉沉精神不濟，但睡眠呼吸中止症對身體健康的影響不僅僅是睡眠品質。醫師表示，近年臨床發現，慢性病與睡眠呼吸中止症之間相互影響，更容易造成三高等慢性病患者病況難以控制。

胸腔科、耳鼻喉科 都可能收治

台灣國泰綜合醫院耳鼻喉科主治醫師劉致顯表示，睡眠呼吸中止症的治療可能在胸腔科、耳鼻喉科或神經內科。部分患者是因為感覺吸不到氣、胸悶等症狀出現後，先到胸腔科就診；但部分過敏、肥胖患者，也會因呼吸不順到耳鼻喉科求醫；有些民眾發現睡眠品質不佳，可直接到醫院睡眠中心掛號。

司機、建築工高風險 務必治療

劉致顯指出，有些人是司機、工地工人，若白天嗜睡、精神不濟，很容易造成生命危險，建議一定要接受治療；但也有中重度患者，因為是退休族或是自覺生活影響程度不高，因此覺得無需接受治療。

減重、側睡、練肌肉 治療客製化

劉致顯指出，睡眠呼吸中止症的治療相當客製化，每個人的情況不同，若在耳鼻喉科領域，發現患者上呼吸道組織增生造成狹窄，例如鼻息肉、軟顎肥厚，若相當嚴重就會透過手術介入治療；部分則是患者天生短下巴、舌頭肥厚，或是睡覺時舌根後倒所致，通常透過睡眠時戴「正壓呼吸器」控制。

患者若不想配戴呼吸器，也有其他方式可替代。劉致顯說，若民眾睡眠呼吸中止症合併肥胖問題，會建議進行減重。也有人在睡眠檢查後發現，患者平躺時才會舌根後倒，就會建議睡覺姿勢改為側睡。有國家流行「口咽肌肉訓練」，透過口腔肌群訓練，讓舌根有力，睡覺時就不容易後倒。

酸鹼刺激、膈神經刺激當療法

若是中樞型的睡眠呼吸中止症，台灣部立桃園醫院神經內科主治醫師劉一宏表示，由於腦神經的睡眠呼吸中止隨時都可能發生，白天可以肌肉控制，但晚上發作就無法控制，第一線治療還是以呼吸器為主，其餘的則有酸鹼刺激治療法，若讓血液酸一點，就可以刺激腦神經，改善中樞性睡眠呼吸中止症。最後則是膈神經刺激法，橫膈膜是負責呼吸的肌肉，透過控制橫膈膜縮放，也可以改善。

試遍止鼾產品 找病因更重要

若要預防睡眠呼吸中止症纏身，日常生活要養成好習慣。醫師劉致顯表示，組織結構性的問題無法預防，許多纖瘦的患者睡覺也會打呼，但若是肥胖導致的組織肥厚，就得控制好體重；同時，血壓、血糖、血脂及其他慢性病也要控制好，依照醫囑服藥，避免相互影響。

市售的許多產品都說可以改善打呼，是否真的有效？劉致顯建議，只要沒有副作用，民眾其實都可以嘗試看看，但大多數來到診間的患者，通常都嘗試過止鼾牙套、鼻貼、鼻噴劑等各式各樣產品，但還是會打呼、睡不好；他說，若是鼻中隔彎曲導致打呼，卻戴止鼾牙套，沒有對症下藥，還是沒辦法解決。建議經過確切的檢查，才有辦法確認阻塞位置、病因。

減重 三高 退休

上一則

鼻塞難入睡、呼吸困難 就醫驚見10公分大乳突瘤

下一則

突然模糊是「突發性黃斑部出血」醫籲：快就醫救視力

延伸閱讀

飛利浦睡眠呼吸中止治療機數百宗官司 11億和解

飛利浦睡眠呼吸中止治療機數百宗官司 11億和解
妻夢中呻吟喊男同事名 夫氣炸以為外遇…原來竟是1種病

妻夢中呻吟喊男同事名 夫氣炸以為外遇…原來竟是1種病
「呼呼大睡」好困擾 醫師：不治療恐增三高併發症風險

「呼呼大睡」好困擾 醫師：不治療恐增三高併發症風險
鼾聲如雷 小心是睡眠呼吸中止症 枕邊人也遭殃

鼾聲如雷 小心是睡眠呼吸中止症 枕邊人也遭殃

熱門新聞

網友在網路論壇表示妻子會在淋浴時大號，再用腳將糞便踩進排水口，網友看了直呼太噁心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska）

男子抱怨妻淋浴時做一事「有夠噁」 醫警告嚴重恐致死

2024-05-02 23:20
營養師提醒，每個人可依需求可選擇不同的魚油產品，建議應在餐後服用，與含脂肪的食物一起可增加吸收效率；示意圖。（圖／123RF）

魚油不是隨便吃 降血糖、增腦力 吃的不一樣

2024-05-06 02:00
早晨喝黑咖啡，可提神醒腦、消水腫。（圖／123RF）

喝咖啡4大好處 營養師：兩時段喝最佳

2024-05-03 02:00
痣不只影響美觀，還可能對身體造成影響，示意圖。（取材自Pexels）

有這幾種黑痣儘快去除 醫：放任生長恐變惡性黑色素瘤

2024-05-07 05:41
立委高金素梅視力模糊，以為老花度數增加，發現是白內障惡化緊急手術。 圖／奧斯卡眼科診所提供

視力模糊不是老花 高金素梅曬獨眼照…白內障緊急動手術

2024-04-30 13:44
醫師陳信如說，陳婦在右肺有一顆約1.5公分的腫瘤（紅圈處）。(台中醫院提供)

確診後咳不停以為「長新冠」她不菸不酒竟查出肺癌

2024-05-03 20:40

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了