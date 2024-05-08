睡眠呼吸中止症 一定要戴呼吸器治療？

睡覺會嚴重打呼的人，應注意是睡眠呼吸中止症的高危險群；示意圖。（圖／123RF）

長期睡眠呼吸中止，大腦缺氧、休息不足，白天昏昏沉沉精神不濟，但睡眠呼吸中止症對身體健康的影響不僅僅是睡眠品質。醫師表示，近年臨床發現，慢性病與睡眠呼吸中止症之間相互影響，更容易造成三高 等慢性病患者病況難以控制。

胸腔科、耳鼻喉科 都可能收治

台灣國泰綜合醫院耳鼻喉科主治醫師劉致顯表示，睡眠呼吸中止症的治療可能在胸腔科、耳鼻喉科或神經內科。部分患者是因為感覺吸不到氣、胸悶等症狀出現後，先到胸腔科就診；但部分過敏、肥胖患者，也會因呼吸不順到耳鼻喉科求醫；有些民眾發現睡眠品質不佳，可直接到醫院睡眠中心掛號。

司機、建築工高風險 務必治療

劉致顯指出，有些人是司機、工地工人，若白天嗜睡、精神不濟，很容易造成生命危險，建議一定要接受治療；但也有中重度患者，因為是退休 族或是自覺生活影響程度不高，因此覺得無需接受治療。

減重 、側睡、練肌肉 治療客製化

劉致顯指出，睡眠呼吸中止症的治療相當客製化，每個人的情況不同，若在耳鼻喉科領域，發現患者上呼吸道組織增生造成狹窄，例如鼻息肉、軟顎肥厚，若相當嚴重就會透過手術介入治療；部分則是患者天生短下巴、舌頭肥厚，或是睡覺時舌根後倒所致，通常透過睡眠時戴「正壓呼吸器」控制。

患者若不想配戴呼吸器，也有其他方式可替代。劉致顯說，若民眾睡眠呼吸中止症合併肥胖問題，會建議進行減重。也有人在睡眠檢查後發現，患者平躺時才會舌根後倒，就會建議睡覺姿勢改為側睡。有國家流行「口咽肌肉訓練」，透過口腔肌群訓練，讓舌根有力，睡覺時就不容易後倒。

酸鹼刺激、膈神經刺激當療法

若是中樞型的睡眠呼吸中止症，台灣部立桃園醫院神經內科主治醫師劉一宏表示，由於腦神經的睡眠呼吸中止隨時都可能發生，白天可以肌肉控制，但晚上發作就無法控制，第一線治療還是以呼吸器為主，其餘的則有酸鹼刺激治療法，若讓血液酸一點，就可以刺激腦神經，改善中樞性睡眠呼吸中止症。最後則是膈神經刺激法，橫膈膜是負責呼吸的肌肉，透過控制橫膈膜縮放，也可以改善。