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臉紅癢、長膿皰 恐「玫瑰斑」上身 可寫日記找病因

陳雨鑫
玫瑰斑症狀是一種慢性疾病，有臉部反覆性泛紅、發熱、丘疹、膿皰、搔癢、乾粗與血管擴張等現象，有些甚至會被誤診為紅斑性狼瘡；示意圖。（圖／123RF）
玫瑰斑症狀是一種慢性疾病，有臉部反覆性泛紅、發熱、丘疹、膿皰、搔癢、乾粗與血管擴張等現象，有些甚至會被誤診為紅斑性狼瘡；示意圖。（圖／123RF）

臉總是反覆泛紅發熱，俗稱「酒糟肌」的酒糟性皮膚炎，近期已正名為「玫瑰斑」。台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊表示，玫瑰斑全球盛行率約5％，女比男多，大多因體質或特定狀況引起，如飲酒後或免疫系統失調等，玫瑰斑復發率高，建議透過撰寫觀察日記找出病因，平時降低接觸刺激性物質，保持良好生活作息，避免玫瑰斑出現。

俗稱酒糟肌 嚴重可手術

邱品齊表示，玫瑰斑症狀有臉部反覆性泛紅、發熱、丘疹、膿皰、搔癢、乾粗與血管擴張等，醫學上屬於一種慢性疾病，誘發原因與體質、膚況有關，其餘原因包含與皮膚共生的蠕形螨蟲增加、免疫力失調、環境誘發等。

林口長庚皮膚部主治醫師王芳穎表示，玫瑰斑時常被患者認為是過敏造成的皮膚泛紅，或是長痘痘、濕疹等，甚至有些會被誤診為紅斑性狼瘡，玫瑰斑可透過使用外用藥物或口服藥改善，如果已嚴重泛紅或血管擴張，則可透過雷射協助治療，嚴重者考慮動手術。

邱品齊表示，玫瑰斑反覆出現，造成患者困擾，且玫瑰斑有高度機會與其他皮膚疾病同時出現，如同時有濕疹、痘痘等，因此找出誘發玫瑰斑的原因，比治療更為重要。

醫：寫日記可揪病因

台灣青春痘暨玫瑰斑協會發起「玫瑰斑生活日記」推廣活動，鼓勵病友透過紀錄每日皮膚情...
台灣青春痘暨玫瑰斑協會發起「玫瑰斑生活日記」推廣活動，鼓勵病友透過紀錄每日皮膚情況、生活環境、情緒壓力、飲食情況等，以便瞭解復發原因，幫助就診時從日記裡更精確地找到誘因而對症調理治療。（圖／台灣青春痘暨玫瑰斑協會提供）

王芳穎表示，找出誘發原因可透過寫日記探詢，以台灣為例，通常多數患者吃了較為刺激的食物後，會出現玫瑰斑反應，調查1066名玫瑰斑患者，52％飲酒後出現玫瑰斑，45％吃辛辣食物引發玫瑰斑，其餘分別為13％吃特定水果、10％吃醃漬肉類、9％吃特定蔬菜。

最常導致玫瑰斑的三大飲食分別為「酒精」、「辣」以及「過熱食物」，其餘需要注意會導致玫瑰斑的食物像是，富含肉桂醛的食物，如番茄、柑橘類水果、肉桂、巧克力；富含組織胺食物，如奶酪、葡萄酒、酸菜、泡菜、醃製或發酵的加工肉類；富含菸鹼酸食物，如肝臟、香菇、肉類、豆類、花生、酪梨；富含高脂肪食物，如肥肉、炸物、豬油 。

台灣藝人李懿說，對抗玫瑰斑長達6年，才找出導致玫瑰斑的原因，早睡早起戒掉辛辣食物，避免處於過熱環境，都幫助她避免復發。王芳穎表示，玫瑰斑患者最需要注意5大行為，分別是飲食、環境、情緒、睡眠與運動，找出問題才能避免玫瑰斑反覆發作。

邱品齊表示，今年發起「玫瑰斑生活日記」推廣活動，鼓勵病友透過紀錄每日皮膚情況、生活環境、情緒壓力、飲食情況等，以便瞭解復發原因，幫助就診時從日記裡更精確地找到誘因而對症調理治療。

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