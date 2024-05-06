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女性注意 頭髮4大情形應就醫 2種造型可能落髮

記者賴昀岫／台北報導
女性頭髮常因雄性禿、壓力性落髮及產後掉髮等問題而就醫；示意圖。（圖／123RF）
女性頭髮常因雄性禿、壓力性落髮及產後掉髮等問題而就醫；示意圖。（圖／123RF）

有些人會視頭髮為「第二生命」，皮膚科醫師指出，女性因頭髮問題就醫的前三名為女性雄性禿、壓力性落髮及產後掉髮問題，若發現髮際線後退變高、頭頂分線變寬、頭髮變細或馬尾愈綁愈小束等情況時，應盡快就醫檢查；另外，髒辮、雷鬼辮等髮型，則是較可能導致拉扯型掉髮的造型，但一般造型，只要輕輕地對待自己的頭髮、常更換頭髮分線，就不用太擔心。

據統計，女性因頭髮問題就醫前三名，依序為女性雄性禿、壓力性落髮及產後掉髮問題，台灣皮膚科醫師張佳穎表示，雖掉髮是人體正常現象，但如果發現每天掉髮超過100根，就應該提高警覺、勿聽信聽信偏方。

張佳穎說，不少人對掉髮仍充滿錯誤迷思，例如擔心常洗頭更容易掉髮，或只有男生才會有傳性落髮或出現雄性禿，但其實女性雄性禿患者也不少，通常會以頭頂部分頭髮變細、變空來表現，若發現髮際後退變高、頭頂分線變寬、頭髮變細或馬尾愈束愈小束等情況，應就醫檢查。

毛囊也會隨年紀老化

大部分落髮還是跟年紀比較有關，張佳穎指出，就像皮膚、肌肉會老化一樣，毛囊本來就會隨年紀老化，可能因為年輕一輩比較在乎頭髮，到了30歲左右，發現頭髮有點稀疏、掉髮、髮際線有點後退等就會就醫，所以盛行率臨床上觀察到的年輕人比較多，也有因為遺傳性掉髮問題就醫的20多歲年輕族群，但理論上應該以年紀大一點比較多。

張佳穎表示，就像人有高矮胖瘦，毛囊也有天生多寡之分，有人頭髮粗硬、有人細軟，本來就會有些個體差異，但如果掉髮異常增加，從梳頭髮掉幾根變成一大堆，或是發炎、癢等頭皮不舒服的狀態，就需要就醫。

有些人會在照相時，突然發現頭髮分線變明顯，或者額頭變高，張佳穎指出，通常會用5年前後的照片對比，理論上沒有做什麼手術，是不會差異太大，原則上平常講的「髮際線後退」，大部分都還是來自於遺傳，也就是俗稱的「雄性禿」，所以會慢慢地往上。

髒辮、雷鬼辮影響掉髮

至於髮型會不會影響掉髮，張佳穎說，有一種掉髮叫做「拉扯型掉髮」，比較常見於髒辮、雷鬼辮等，一般的髮型如鬆鬆馬尾，只是撥頭髮導致掉髮，其實不用太擔心，但還是會建議在做髮型時不要太大力，「對自己溫柔點，輕輕地弄輕輕綁，基本上不會太大問題」，頭髮分線也常常變更。

另外，有些孕產婦會擔心產後掉髮，張佳穎指出，產後掉髮其實算是一種休止型掉髮，因為身體承擔很大壓力，女生在懷孕時，荷爾蒙會把頭髮保持住，原本每天都要掉頭髮的，但懷孕時會減少，生產完、荷爾蒙回歸正常就會「掉回來」，不過經過一段時間的作息或生活習慣恢復，理論上是可逆的，多半是產後一年內會恢復，仍未明顯改善，可就醫尋求協助。

治療上方面，最常見的是遺傳性掉髮，也就是雄性禿，張佳穎表示，男生首選第一線治療是藥物治療，吃藥、擦生髮水，也有些人選擇雷射療程、植髮，還是看每個人的需求、落髮嚴重度以及預算、有無藥物過敏等，原則上還是建議有問題要先就醫。

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