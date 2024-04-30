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「呼呼大睡」好困擾 醫師：不治療恐增三高併發症風險

記者劉柏均／台中即時報導
「呼聲」是台灣不少人睡眠時的困擾之一，牙醫師張青萍認為，止鼾雷射是較好的治療方式，能有效改善鼾聲。（記者劉柏均／攝影）
「呼聲」是台灣不少人睡眠時的困擾之一，牙醫師張青萍認為，止鼾雷射是較好的治療方式，能有效改善鼾聲。（記者劉柏均／攝影）

「呼呼大睡」是不少人困擾。林姓老闆（50歲）時常搭機出國洽公，時常在機上呼呼大睡，呼聲卻時吵到其他乘客，也讓自己感到尷尬。台灣昕宇牙醫院長張青萍提醒，打呼若不治療，恐增加三高，導致心血管疾病等併發症風險。

張青萍說，打呼並非肥胖的專利，實際上是懸壅垂、舌頭往後掉，使呼吸道變狹窄，當氣流通過時引起震動產生，然而體重越重、年紀越大所發生的機率也就越高。

張青萍表示，止鼾雷射是通過呼吸道黏膜和軟組織中的膠原蛋白收縮，引起柔和的緊縮效果，降低打鼾次數及幅度，不會損害呼吸道黏膜組織。

接受非侵入性止鼾雷射的林老闆，自述他搭飛機時，平躺入睡時，打呼有如地雷，呼呼作響，一趟土耳其將近13小時航程，讓他不得不改搭有高度隱私的商務艙，避免擾人也減少自身尷尬。他最近回診做第二次治療侃侃說，日前再到土耳其洽公，同行友人也說，他打呼情況明顯改善了。

張青萍指出，不管是侵入性微創、雷射或射頻等手術治療睡眠呼吸中止症，都只是改善，很難一勞永逸；摘除術有組織纖維化疑慮，因此免麻醉、無傷口、手術時間無需20分鐘的止鼾雷射，成了時下另一種選擇。

張青萍說明療程，一個療程需做3次，如病患配分不菸酒等刺激性食物，加上正常作息，術後通常可以維持一年以上不再復發。除了手術，平時生活也要做調整，例如減重、側睡、戒菸酒、口腔運動、鼻塞治療、配戴正壓呼吸器、止鼾牙套等等，都會有所改善。

土耳其 三高 併發症

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