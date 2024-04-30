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男4個月減16公斤竟是慢性骨髓白血病 醫師：6個月減重5%應留意

記者王駿杰／新竹即時報導
醫師葉乃綸表示，透過電腦斷層影像，發現病人脾臟約腫大到正常的4倍，提醒民眾應定期留意自身體重，才能及早發現問題，接受妥適的治療。(新竹台大分院)
醫師葉乃綸表示，透過電腦斷層影像，發現病人脾臟約腫大到正常的4倍，提醒民眾應定期留意自身體重，才能及早發現問題，接受妥適的治療。(新竹台大分院)

台灣新竹一名40歲邱姓男子近期4個月體重忽然下降16公斤，由於無其他症狀，邱原本不以為意，直到去醫院做健康檢查才發現，血液中白血球總數高達27萬，且合併肝脾腫大，經骨髓檢查證實為「慢性骨髓性白血病」，並有典型費城染色體易位，白血球出現不正常增生，基因也失去正常調控機轉，所幸經醫師使用標靶藥物治療，邱男病情逐漸獲得控制，白血球數值也恢復正常。

新竹台大分院家醫部醫師葉乃綸表示，體重減輕是家醫部門診病人中常見的主訴之一，同時這類病人通常沒有其他器官相關的症狀，所以平時量測並注意體重變化相當重要，排除刻意的減重行為，6個月內體重持續減輕5%以上，就應考慮就醫評估，尤其對老年病人而言，非意願性體重減輕將會增加死亡風險。

葉乃綸說明，體重減輕的原因眾多且複雜，多數病人最擔心的原因莫過於癌症，依過去經驗及文獻指出，癌症原因約佔兩成左右，非癌症原因之疾病約為6成，此外約有一成與精神壓力情緒等疾病相關，而且即使經過詳細檢查後仍有1至2成的病人屬於不明原因；因此，在診療過程中，持續的追蹤及監測體重變化相當重要。

葉乃綸指出，最常見的非癌症病因大多是糖尿病、甲狀腺機能亢進等，而這類代謝性疾病在醫師仔細問診後，發現通常會有伴隨相關症狀；其他原因包括腸胃道疾病、慢性感染症、器官衰竭、神經系統疾病等；若病人有長期用藥，藥物引起也是可能的原因之一，亦需納入評估。

葉乃綸說，對於精神壓力相關疾病，通常須優先排除身體器官之病因，一般而言，家醫科醫師在診療過程也會評估病人之心理社會因素。體重減輕的原因相當廣泛且涉及全身各個系統，需透過醫師詳細的問診及檢查，找出病因對症下藥。

葉乃綸提醒，量測體重是一件很簡單的事，卻很容易疏忽，有部分病人表示自己體重減輕，是透過親友見其身形消瘦，提醒之後才來就醫，故建議民眾應定期留意自身體重，若發現有不明原因之體重減輕，可至各大醫院之家庭醫學科評估檢查，找出可能病因，及早發現才能及早治療。

癌症 費城 減重

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