根管治療後又牙痛 「根尖周圍手術」成保留牙齒神助手

台北榮總說明，根管治療過的牙齒，出現自發性疼痛、咬痛、悶痛、牙齦長膿包等，或經Ｘ光檢查發現牙根尖周圍黑影，鑑別診斷為根管系統再度感染，會導致牙根尖周圍出現發炎組織或囊腫。（台北榮總提供）

許多民眾都接受過根管治療，畫量搶救牙齒，避免拔牙和植牙。但若接受根管治療後，牙齒疼痛等症狀未緩解，或是根管治療多年後又出現症狀，此時「根尖周圍手術｣，可能是解救牙齒的重要治療選擇之一。

台北榮總牙髓病科主治醫師蔡佳倫說明，根管治療過的牙齒，出現自發性疼痛、咬痛、悶痛、牙齦長膿包等，或經Ｘ光檢查發現牙根尖周圍黑影，鑑別診斷為根管系統再度感染，會導致牙根尖周圍出現發炎組織或囊腫，此時，可透過顯微鏡輔助根尖周圍手術，設法解除患者困擾。

蔡佳倫表示，牙科根尖周圍手術治療已有百年歷史，可將感染的牙根尖切除，並檢查牙根表面有無裂痕與其他問題、與根管感染的狀況，再配合超音波進行逆向根管治療，緻密逆向充填生醫材料，最後將傷口縫合，約五天後即可拆線，不需拔除牙齒。

過去牙科根尖周圍手術的成功率僅約5成，近20年間，隨著顯微鏡、超音波器械的廣泛運用、理想的生物陶瓷材料的發明，以及錐狀電腦斷層輔助手術前擬定3D的治療計劃等，讓顯微鏡輔助根尖周圍手術的成功率提升至九成以上。

近年來牙髓病智慧醫療蓬勃發展，以智能技術能做到精準定位，微創開口下進行手術的清創，達到保留牙齒的最終目的。台北榮總口腔醫學部牙髓病科發展顯微鏡輔助牙髓病治療，已經累積30多年經驗，依據回溯性手術病例統計，成功率為89.9%。