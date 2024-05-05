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狐臭會遺傳 看有無濕耳垢就知道

（李青縈）
狐臭會產生潛在的社交障礙跟心理焦慮，專家提醒，狐臭問題會遺傳，濕耳垢與狐臭具有高度關聯性；示意圖。（圖／123RF）
狐臭會產生潛在的社交障礙跟心理焦慮，專家提醒，狐臭問題會遺傳，濕耳垢與狐臭具有高度關聯性；示意圖。（圖／123RF）

青春期提早到，腋毛、腋下的異味恐跟著來，讓不少青少年面臨入「少年狐臭的煩惱」。以台灣為例，皮膚科醫學會理事廖怡華表示，有高達七成青少年曾察覺自己或身邊的同學有相關困擾，但僅少數家長帶會孩子求診，多為擔心手術會有汗水代償、也不希望孩子承受手術恢復期，或是可能留下永久疤痕。

根據台灣衛福部健保署統計，2021年10歲以下青春期提早報到孩童就醫突破2.5萬人次，五年內增加快1.5倍以上迅速攀高。廖怡華引述「2024年青少年及家長腋下多汗及異味觀念」調查表示，七成的青少年曾察覺自身或身邊的同學有腋下問題，但卻不知如何適當表達。

廖怡華說明，皮膚上有兩種汗腺，一種是小汗腺為水狀分泌物，本身雖無異味但是與皮膚上細菌作用會產生汗臭味，由乙醯膽鹼支配；另一種是大汗腺，主要分布在腋下跟泌尿生殖區，為蛋白質分泌物，由腎上腺素支配。

門診約有三成是青少年來求診，腋下問題造成孩子潛在社交障礙及心裡焦慮憂鬱。林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立說，前覺察腋下問題可透過「聞、望、問、切（check）」口訣，除了是否有異味、是否有汗漬，也要詢問是否有家族史，以及有無濕耳垢。廖怡華表示，狐臭會遺傳，家長可以透過耳垢觀察，濕耳垢與狐臭有高度關聯性。

黃耀立表示，解決腋下困擾的暫時性方法，包含香水、止汗劑或是肉毒桿菌素；永久性的有交感神經切除術、旋轉刀手術以及清新微波治療，然而手術會有汗水代償的副作用，或是有血腫感染等風險，恢復期也比較長。若是透過微波熱能，讓能量在真皮與皮下脂肪交界處，一次性的破壞大小汗腺，就可達到除汗、除臭以及附帶除毛三合一的效果。

購物專家張維尼育有一名國一女兒，她表示，有一次詢問「妹妹你為什麼最近越來越不開心？」，才發現因為腋下問題，導致影響孩子社交以及自信，因此帶孩子去求診。女童說，一開始不知道該治療是不需要開刀，在門診時很緊張，後來諮詢後才了解，於是接受治療。

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