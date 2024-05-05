新冠康復後仍咳不停 中醫專方現療效

「新冠止咳一號」由麻黃、杏仁、紫蘇葉10餘種藥材組成。（記者賴昀岫／攝影）

不少人確診新冠康復後，仍持續咳嗽，甚至長達數周，台灣中醫師公會全聯會研擬咳嗽專方「新冠止咳一號」，由麻黃、杏仁、紫蘇葉10餘種藥材組成，治療新冠肺炎 確診者轉陰起算一個月內，適用於乾咳、咽喉不適、胸悶、鼻塞、流涕等症狀與倦怠感者，治療一周即對新冠肺炎後期病患的症狀展現療效，提供治療的另一個選擇。

花蓮慈濟醫院中醫部醫師王健豪指出，咳嗽是一種呼吸道常見的突發性症狀，由氣管、支氣管黏膜或胸膜受炎症、異物、物理或化學性刺激所引起，具有清除呼吸道異物和分泌物的保護性作用。

中華民國 中醫師公會全聯會精準醫療建構小組主任委員林展弘表示，許多康復的病患仍受咳嗽後遺症困擾，因此小組研擬由麻黃、杏仁、紫蘇葉、麥門冬、桑葉、枇杷葉、石膏、黨參、紅棗、甘草、浙貝母等藥材，組成咳嗽專方「新冠止咳一號」，治療新冠肺炎確診者轉陰起算一個月內，適用乾咳、咽喉不適、胸悶、鼻塞、流涕等症狀與倦怠感者。

林展弘說，「新冠止咳一號」的臨床應用，能夠消炎、排痰，緩解氣管平滑肌痙攣，促進肺泡血循環，增強肺換氣功能，主治感冒、流感 、氣管炎、支氣管炎、聲音沙啞、百日咳等疾病。執行上是至少每周一診次的中醫門診，不過病毒感染引發咳嗽的急性期實證、胃食道逆流、藥物引起等，以及服藥後出現心悸或小便困難者並不適用。

除了止咳專方「新冠止咳一號」外，也可以按壓穴位保健，中醫師公會全聯會秘書長陳博淵建議，可按壓三個穴道：「尺澤-魚際」，可宣暢肺氣、降低支氣管發炎程度；「天突-膻中」，可平息喘促、增加胸部氧氣灌流量；「大椎-肺俞」，可退肺熱、也是三伏貼穴位之一，可增加免疫力。每組穴位按壓30秒，重複三次的頻率。