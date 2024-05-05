我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國世界報社論：不能把習近平當朋友 馬克宏不應抱幻想

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

血友病怕運動受傷 醫：游泳等非接觸型運動最好

（李青縈）
血友病病友別因害怕受傷出血、關節發炎等，就盡量避免激烈運動，身邊的人可用陪伴支持取代過度保護的作法；示意圖。（圖／123RF）
血友病病友別因害怕受傷出血、關節發炎等，就盡量避免激烈運動，身邊的人可用陪伴支持取代過度保護的作法；示意圖。（圖／123RF）

血友病為先天性血液凝固異常的出血疾病，其因為凝血因子少被認為不適合做高強度運動。醫師表示，血友病病友的治療歷程和過往已經大不相同，在治療與追蹤下，生活品質已明顯提升。

台灣馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科醫師侯人尹表示，由於血友病病友因害怕受傷出血、關節發炎等，會盡量避免激烈運動，但身體活動量不足，造成逾3成血友病病友有肥胖問題，也提升心血管疾病的風險；但是在預防性治療的準則下，可有效降低關節損傷，減少出血事件發生的頻率。

依據美國國家血友病基金會建議，接受預防性治療的兒童在適當的照護下，每天可至少進行60分鐘的運動，特別是非接觸型的運動，如羽球、桌球、游泳、單車等都是適合病友從事的運動項目。

侯人尹指出，血友病病友要掌握自身的體能條件及凝血因子濃度，目前有個人化的醫療輔助工具APP，幫助病友監測自身凝血因子的濃度變化及周期，決定運動強度，例如低電量可以從事浮潛、中電量瑜伽、高電量腳踏車。

馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主任葉庭吉也鼓勵所有血友病病友，勇敢去嘗試與挑戰不同的活動。

血友病病童生長過程常會面臨旁人擔心受傷風險，導致過度保護的問題，反而容易影響孩童的人際關係及或造成過多的心理壓力。

一名10歲病童的媽媽分享，在學校時老師擔憂小朋友會受傷，樂樂棒等活動就不能參加，但其實他平常可以跟一般人一樣從事各種運動，即便跌倒受傷，也不常有血流不止的問題發生。她鼓勵其他血友病病童家長及社會大眾，以陪伴支持取代過度保護與限制。

另一名血友病病友曾先生也曾在求職的過程中受到不公平的對待，感覺像是被貼上了負面標籤，常覺得自己明明一樣努力、認真生活，然而環境仍存在一些錯誤認知，但他也並沒有因此灰心喪志，反而更努力地感受日常生活帶來各種體驗，積極的增進自己，也期盼大家可以互相接納彼此的不一樣，期待血友病朝更平等友善的環境邁進。

腫瘤 關節 羽球

上一則

輕忽睡眠呼吸中止症 恐加重三高

下一則

穿戴裝置智能數據 協查睡眠障礙

延伸閱讀

「興奮劑當營養劑」美國之音採訪前隊醫：中國運動員普遍服禁藥

「興奮劑當營養劑」美國之音採訪前隊醫：中國運動員普遍服禁藥
針對B型血友病 食藥局批准輝瑞基因療法 定價高達350萬美元

針對B型血友病 食藥局批准輝瑞基因療法 定價高達350萬美元
這隻拉布拉多超會游泳卻不敢跳台階下水 全因童年陰影

這隻拉布拉多超會游泳卻不敢跳台階下水 全因童年陰影
出國非要住好飯店嗎？ 他揭「早7晚10」旅遊模式

出國非要住好飯店嗎？ 他揭「早7晚10」旅遊模式

熱門新聞

網友在網路論壇表示妻子會在淋浴時大號，再用腳將糞便踩進排水口，網友看了直呼太噁心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska）

男子抱怨妻淋浴時做一事「有夠噁」 醫警告嚴重恐致死

2024-05-02 23:20
早晨喝黑咖啡，可提神醒腦、消水腫。（圖／123RF）

喝咖啡4大好處 營養師：兩時段喝最佳

2024-05-03 02:00
圖片來源 ／NOW健康

睡前吃魚油助好眠？醫師建議「吃這些」對睡眠更有幫助

2024-04-30 02:40
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

吃漢堡或牛排怕罹大腸癌？ 學者：「怎麼吃」是關鍵

2024-04-28 22:18
立委高金素梅視力模糊，以為老花度數增加，發現是白內障惡化緊急手術。 圖／奧斯卡眼科診所提供

視力模糊不是老花 高金素梅曬獨眼照…白內障緊急動手術

2024-04-30 13:44
如果發生腹瀉情形，吃烤焦的吐司、鹽水、不要太濃的茶等都有幫助。示意圖非新聞當事人，（聯合報系資料照）

拉肚子不止可吃正露丸 「烤焦吐司」也有助止瀉 醫：遇一情況快就醫

2024-04-28 17:36

超人氣

更多 >
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」
出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪

出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪
不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」