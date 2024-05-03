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34歲靚女半夜被尿意驚醒3次 醫：季節交替加劇膀胱過動症

（賴昀岫）
頻尿、急尿或夜尿會影響活品質，如果病因未改善可能會損害身體機能，應儘早就醫；示意圖。（圖／123RF）
頻尿、急尿或夜尿會影響活品質，如果病因未改善可能會損害身體機能，應儘早就醫；示意圖。（圖／123RF）

從事金融業34歲許小姐，上完廁所不到半小時，就覺得膀胱漲滿而緊繃，最近半夜被尿意驚醒2至3次，檢查發現是間質性膀胱炎合併膀胱過動症；71歲李先生則有攝護腺肥大，為了改善排尿無力、餘尿不盡，服藥治療數年，最近1至2個月，發現尿意來的又急又猛，好幾次到廁所都險些漏出尿來，原來是攝護腺肥大合併膀胱過動症作祟。

以台灣為例，膀胱過動症盛行率大約為17％至28％，女略高於男，季節交替時加劇，若出現以下四症狀就要特別注意，都是膀胱過動症常見症狀：

1.經常有急尿感

2.出現急迫性尿失禁

3.白天排尿超過8次

4.晚上起床排尿超過2次

台灣書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示，膀胱過動是指膀胱內尿液尚未儲存到生理正常容量時，就開始傳遞神經訊號，使大腦產生尿意，或膀胱肌肉自行不正常收縮的症狀。

張雲筑指出，近1至2個月氣溫劇烈變化，膀胱過動症患者增加2成，季節交替時，天氣變化使膀胱過動症的症狀加劇，忽冷忽熱會造成交感神經與副交感神經較難以穩定運作，無論是血管或是膀胱、骨盆底肌肉收縮，都可能會加重頻尿或急尿等膀胱過動的症狀。

張雲筑說，膀胱過動症這類膀胱神經肌肉功能疾病須藉由病史、症狀、尿液、影像、膀胱功能檢查等逐一分析，可能是單獨存在的下泌尿道刺激性症狀，但也常合併出現於有尿路感染、攝護腺肥大、尿路結石、糖尿病、間質性膀胱炎、神經病變等患者身上。

治療方面，張雲筑提到，生活習慣調整相當重要，建議膀胱過動症患者，減少刺激性飲食如咖啡、茶、辛辣食物，戒菸、適量攝取水分等；正規治療則包含藥物，物理治療或手術治療，須經由泌尿科醫師的評估，及良好的醫病溝通選擇合宜的治療方式。

上述許小姐平常咖啡不離手，從學生時就比別人常跑廁所，最近半夜常被尿意驚醒，白天精神不濟，工作效率大受影響。張雲筑提醒，不論頻尿、急尿或夜尿，第一個影響到的就是生活品質，對於睡眠、社交、工作等方面造成困擾，持續不理，真正的病因未改善，可能會損害身體機能，當有相關症狀時，應儘早就醫治療。

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