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孩子狂眨眼甩頭要「收驚」？ 恐是「妥瑞症」求救訊號

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

「我的孩子最近眼皮會一直眨、頭也一直甩，問他為什麼這樣做，他都說眼睛癢或脖子痛，但看過眼科醫師也沒有改善，家中長輩說是中邪，要我帶去收驚……。醫師，他到底怎麼了？」你家孩子是否也遇過上述情景？

孩子不自覺發聲、臉部表情多 恐是妥瑞症

台灣安南醫院小兒神經科主任黃雪婷分享，當孩子出現不自覺地扮鬼臉、眨眼皮、甩頭或聳肩的動作，或是一直發出聲音時，被帶來就醫的原因往往是家中大人看了不舒服、或覺得孩子只是調皮搗蛋，而非聯想到「妥瑞症」（Tourette syndrome）。

黃雪婷說，其會反覆出現不自主動作，以及聲語上的抽動，且這些抽動是無法控制的。一般在4至6歲開始出現症狀，青春期前達到最高峰，青春期之後則會改善；但是，仍有少數病患的症狀會持續到成年，是一種慢性神經生理疾病。

妥瑞症主要有2大特徵 分為「動作型」與「聲語型」

黃雪婷指出，妥瑞症主要特徵有二：其一是抽動的程度不固定，有時很嚴重、有時又完全沒事；其二是抽動的類型會變化，且動作不一定會同時出現，有可能前期一直眨眼睛，後期出現清喉嚨的聲音，如果符合這兩項症狀且在18歲以前出現，再加上持續一年以上，就有可能是妥瑞症。

黃雪婷表示，妥瑞症常出現的症狀又分兩大類，分別為動作型抽動（Motor tics）與聲語型抽動（Vocal tics）。動作型抽動包含：眨眼、皺鼻子、張嘴伸舌、做鬼臉、搖頭、伸脖子、聳肩、手部動作、緊縮腹部、腳步動作、撥弄手指將關節弄出聲響、用手指敲打桌子、頻尿等；聲語型抽動則是：咳嗽、清喉嚨、吸鼻子、穢語（罵髒話）、突然改變音量或聲調等。

錯誤治療無法改善症狀 妥瑞症需改變生活習慣

上述症狀有時候會被當作結膜炎、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、氣喘，甚至是膀胱過動症治療，但治療後並不會改善症狀。此外，妥瑞症的另一個特點，是症狀大多在熟睡後就會消失，其發作時間都在清醒時，且緊張焦慮會加劇症狀。

至於如何治療妥瑞症？黃雪婷表示，會根據症狀的嚴重程度來決定，首先需要改善生活習慣，像是：減少3C產品的使用時間、少吃巧克力或可樂汽水等含有咖啡因的飲料，避免食用富有許多添加物的食品、增加可以流汗的運動時間、固定生活作息（睡覺及起床時間一致）、學習轉移緊張焦慮的情緒等。

影響課堂學習及社交 可考慮服藥治療及尋求協助

黃雪婷強調，最重要的是家長及師長的理解，由於這些不自主的抽動常被告知不要動，反而導致孩子動得更厲害，若又在其他兄弟姐妹或同學面前責罵，會使得孩童的自尊心受傷。她補充，如果上述分享的作法都無法減緩症狀發生，且已經影響到課堂秩序、或是課業學習及社交，甚至造成身體上的不舒服，就可以考慮服藥治療來減緩症狀。

【本文授權轉載自健康醫療網

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