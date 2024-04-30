AI內視鏡揪出可疑息肉 發現大腸癌

醫師提醒，大腸息肉只要超過1公分，就有癌化病變可能性，可藉由AI腸胃內視鏡系統揪出病灶；示意圖。（圖／123RF）

早期大腸癌沒症狀，只能依靠定期檢查發現，但大腸鏡檢查仍可能遺漏不易被發現的初期息肉，形成大腸癌隱患。為提高息肉偵測率，台灣嘉義市天主教聖馬爾定醫院升級檢查設備，採用世界最先進的AI 腸胃內視鏡系統，藉人工智慧輔助醫師判讀診斷，讓大腸癌無所遁形。

嘉義市天主教聖馬爾定醫院引進日本AI內視鏡檢查，有如醫師第2雙眼睛揪出可疑息肉，讓大腸癌無所遁形。（圖／台灣聖馬爾定醫院提供）

多數大腸癌由息肉演變而來，如能及早發現切除，就能預防癌症 的發生。近期有名50多歲男子接受免費大腸癌篩檢，因糞便潛血呈陽性反應，進一步安排AI內視鏡檢查，過程中AI系統以色框標註發出聲響，提示醫師可疑息肉，診斷為1至1.5公分腺瘤，切片檢查證實為第一期大腸癌，立即以內視鏡切除，未來定期追蹤即可。

聖馬爾定腸胃肝膽科醫師鄭旭盛指出，大腸息肉超過1公分就有癌化病變可能性，由於內視鏡光學診斷進步，加上AI輔助，有利於早期發現是否含癌化細胞。早期發現可以用內視鏡完整切除，不需接受開刀剖腹切除器官及接腸手術，避免術後可能發生腸道沾黏、排便困難等後遺症，也不用接受放射線治療，病患生活幾乎不受影響。

以台灣為例，聖馬爾定醫院去年引進日本富士7000型高階腸胃內視鏡，導入全台第一部富士AI人工智能系統，猶如醫師第2雙眼睛，協助偵測大腸息肉，輔助判讀息肉種類，使腸胃鏡檢查更準確，是預防大腸癌一大利器。

相較以往大腸鏡檢查，AI內視鏡放大倍率，具備高解析度與廣角視野，可將腸道組織構造看得更清楚，利用不同光源變化凸顯病灶，更易揪出高風險微小或扁平息肉。過去有息肉可能因肉眼限制、腸道皺摺遮擋，或清腸不徹底而難以被發現，如今都能獲得大幅改善。

民眾如果有家族史，或出現大便中有血或黏液、排便習慣改變、常腹瀉或便祕 、體重減輕、貧血等症狀，應盡快就醫檢查。