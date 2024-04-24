研究：女性住院病患若由女醫師診治 死亡和再住院機率較小

一項研究指出，女性住院病患若由女醫師診治，死亡和再住院的機率較小。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

一項新的研究指出，住院的女性病患若由女醫生治療，死亡或再度住院的機率明顯減少，相較於女性，醫生的性別對男性住院病患的死亡機率來說沒有顯著差別；這項研究22日刊登於內科學年刊（Annals of Internal Medicine）上。

Abc action新聞報導，這項研究的時間為2016年至2019年，研究對象為將近80萬名住院的男性和女性病患，女性病患45萬8108人，男性病患31萬8819人，病患全部都有聯邦醫療保險 。

研究發現，8.15%的女性病患若由女醫師診治在一個月內往生，若是由男醫師診治則為8.38%，醫師性別對男性病患的死亡機率影響差距只有0.08%；研究人員稱這項發現具有臨床意義。

研究表示，該項研究只針對65歲以上的病患，因此較小年齡層的病患結果可能不同。

該研究在結論中指出，研究發現女醫師診治的病患死亡和再入院的機率較小，女性病患由女醫師治療的好處大於男性病患。

該項研究並沒有說明女性醫師讓女性住院病患死亡率下降的原因。

另一項於2002年發表的研究指出，女醫師平均花23分鐘在診療一位病患上，而男醫師則為21分鐘。研究人員也發現，女醫師和病患會多聊一些心理層面的議題、聊更多正面話題，也會多鼓勵病患說出感受。

一項2021年刊登於美國醫學會雜誌（JAMA）的研究指出，由女醫師執刀的女病患發生併發症 的機率較小。