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避免二度植牙 3步驟把關 做好清潔很重要

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患者在植牙後仍應注意口腔衛生，避免面臨二度植牙窘境；示意圖。（圖／123RF）
患者在植牙後仍應注意口腔衛生，避免面臨二度植牙窘境；示意圖。（圖／123RF）

即使現今植牙技術已堪稱發達，但植牙失敗的案例仍然時有所聞。對此，台灣祐民牙醫診所院長楊大為醫師表示，植牙失敗的原因很多，常見原因包括：植入位置不當，導致清潔困難、周圍組織發炎、骨質過度吸收，以及植體搖晃鬆動等各種情況。

想要避免植牙失敗，必須先了解正確的手術技術、適當的術後保養以及患者的積極配合，這樣才能降低植牙失敗的風險，獲得耐用且美觀的植牙效果。

如何避免植牙失敗？ 牙醫師揭提升植牙成功3步驟

楊大為醫師指出，要避免植牙失敗，患者在進行植牙時應留意3步驟：首先，在植牙前確認口腔健康，針對口腔問題優先進行治療。如果口腔健康狀況不佳，例如有發炎、牙周病、咬合問題，或者長期缺牙導致牙齒位移，都必須先透過牙周病治療或牙齒矯正解決問題。此外，牙周病所導致的骨骼萎縮或流失，也必須先經過補骨、補肉手術後，才能進一步植牙。

其次，植牙過程中，非常仰賴醫師的專業和經驗，若植入角度和位置不當，會導致牙縫容易塞食物，不易清潔、骨頭過度吸收。如果牙齒的施力點不正確，可能會導致牙齦發炎、鬆動或植體裂開。最後，植牙手術完成後，仍須像對待真牙一樣注重清潔，以免假牙損壞得快又影響口腔健康。

植牙這些問題沒做好把關 可能面臨2次植牙窘境

另外，倘若植牙前已經治療過牙周病，但在植牙後牙周病復發，通常表示患者可能早已有發炎和骨頭吸收的現象。若情況嚴重，只能重新治療、補骨和植牙，因為即使想要挽救那顆植牙，效果也不見得會比重新植牙來得好。

植牙手術本身相對簡單，但要讓植牙後的牙齒完全恢復原本狀態，咬合穩定且外觀自然，並不容易。楊大為醫師坦言，祐民牙醫診所在為病患進行植牙治療，會做好3大把關：

1.首先植牙區域的牙齦骨寬度充足，以提高植牙的存活率。

2.其次是補肉，確保牙齦的品質與厚度足夠，更可以讓植牙成功率提升。

3.最後，植體的牙冠材質至關重要，建議使用全瓷冠，包括外層陶瓷、第2層氧化鋯冠以及最內層金屬，使人工植牙在使用上更貼近真實的牙齒。

補骨穩固植體、補肉保護植牙 更能延長植牙的使用年限

楊大為醫師分享，曾收治1名病患是年約60歲的建設公司老闆，他原先在其他牙醫診所接受植牙手術，然而，由於植牙牙冠比例不當，以及使用老舊、已遭淘汰的植牙技術，導致牙齦多次發炎、骨頭吸收且假牙受力不當。植牙後第5年就開始感到不適，但患者又撐了5年才前來治療。

楊大為醫師提及，重新為這位病患植牙時，首先進行了3次垂直補骨，擴充植牙基底的高度及寬度，以便提高假牙的存活率。隨後完成植入植體的手術，再進行補肉手術，藉此提高植牙成功率，使假牙與牙肉更好地貼合。然後使用客製化、外觀與真牙相似度高的牙冠，考量牙齒大小、平行度和牙冠比例等，確保假牙和牙肉能完美貼合，看起來更接近自然真牙。

植牙成功就一勞永逸？ 做好清潔與定期回診不能偷懶

儘管植牙效果逼真，楊大為醫師提醒，真牙仍然是最好的選擇，因為植牙硬度高，即使是用很頂級的牙冠，但與真牙相比還是缺少些許彈性，咬合的感受上也有所不同。因此，患者在植牙後仍應注意口腔衛生，植牙的保養跟真牙一樣，除了每天按時刷牙外，別忘了使用牙線仔細清潔牙縫，也可以搭配沖牙機，用水柱沖植牙底下跟牙肉接觸的地方。因為假牙跟牙肉接觸的地方並沒有韌帶相連，這個縫隙很容易卡食物或是細菌，在清潔上應格外謹慎，並定期回診追蹤，以確保植牙的成效和使用年限。(NOW健康網，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=61192)

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