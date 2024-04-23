精神緊張引起腸躁症 22歲女拉到無法上班

腸躁症即是一種因精神緊張而引起的疾病，原因是自律神經失調所引起的大腸運動異常與分泌功能異常，通常以年輕女性居多；示意圖。（圖／123RF）

22歲的賴小姐從幾年前開始，不知何故常發生嚴重肚子絞痛及拉肚子，無法正常上班，更不敢出遠門或參加戶外活動，曾到醫院做胃鏡、大腸鏡、大便和血液檢查都正常，結果被診斷為大腸激躁症。由於一直無法獲得有效治療，醫師只能安慰她說此病不會致命，最好想辦法適應，再加上合併失眠 、胃脹、胸悶、手腳冰冷及麻木、手汗多、記憶力無法集中、心煩氣燥、嚴重時臉色發白和喘不過氣等症狀，不但讓她感到失望且造成生活莫大困擾。

賴小姐在某次機會閱讀詹廖明義博士著作內容，提到星狀神經節阻斷術（stellate ganglion block SGB）可治療這種疾病而燃起希望，決定到台灣仁愛長庚聯盟醫院疼痛治療中心葉宏軒醫師門診求診，嘗試接受SGB治療。經過多次治療後不再拉肚子，其他症狀也獲得明顯改善。

葉宏軒表示，消化道的活動是由神經系統控制，除了消化道的開始端（食道，如吞嚥）和末端（肛門、排便）可以由自己自主控制以外，其餘胃腸活動都是受自律神經所支配，自己無法自主控制。大腸激躁症是一種胃腸的症狀，簡稱腸躁症，即是一種因精神緊張而引起的疾病，原因是自律神經失調所引起的大腸運動異常與分泌功能異常。

發病原因 與遺傳、環境有關

葉宏軒指出，大腸激躁症特性為：慢性腹痛、大便習慣改變，但沒有任何器官病變，通常以年輕女性居多，臨床表現為：慢性下腹部疼痛、絞痛，合併便意感，壓力或飯後症狀會加劇，大便後疼痛會改善。目前並不完全確定其成因，有可能與遺傳及環境因素、腸道對食物和壓力敏感度增加，以及免疫系統有關。

葉宏軒表示，在診斷上要先排除腸道結構問題，大腸鏡檢查腸道無病灶，排除大腸癌或其他發炎性腸道疾病，事實上腸躁症不是腸道有病灶、而是腸道的功能性障礙所引起的。診斷準則包括：一、解便後疼痛會減緩；二、疼痛時大便次數增加；三、軟便；四、明顯的腹脹；五、大便有黏液；六、會有解不乾淨的感覺。

三餐規律、慎選食物改善

飽餐、大麥、小麥、巧克力、牛奶 、酒類飲料、咖啡 、壓力等都會使症狀加劇，在治療上建議患者三餐要規律並慎選食物，想辦法調適心情、紓解壓力、調整生活作息和多運動。除此以外，就是症狀治療，如緩瀉劑、抗痙攣藥物、纖維性食物與多喝水，但通常治療效果不佳。

葉宏軒醫師強調，SGB能夠改善下視丘的自律神經混亂狀態，是治療自律神經失調有效的方法，因此不難理解SGB對腸躁症的治療功效。SGB可說是腸躁症的特殊療法，建議腸躁症病患不妨接受SGB治療，會有意想不到的功效。

（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）