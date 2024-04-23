我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

精神緊張引起腸躁症 22歲女拉到無法上班

健康醫療網
腸躁症即是一種因精神緊張而引起的疾病，原因是自律神經失調所引起的大腸運動異常與分泌功能異常，通常以年輕女性居多；示意圖。（圖／123RF）
腸躁症即是一種因精神緊張而引起的疾病，原因是自律神經失調所引起的大腸運動異常與分泌功能異常，通常以年輕女性居多；示意圖。（圖／123RF）

22歲的賴小姐從幾年前開始，不知何故常發生嚴重肚子絞痛及拉肚子，無法正常上班，更不敢出遠門或參加戶外活動，曾到醫院做胃鏡、大腸鏡、大便和血液檢查都正常，結果被診斷為大腸激躁症。由於一直無法獲得有效治療，醫師只能安慰她說此病不會致命，最好想辦法適應，再加上合併失眠、胃脹、胸悶、手腳冰冷及麻木、手汗多、記憶力無法集中、心煩氣燥、嚴重時臉色發白和喘不過氣等症狀，不但讓她感到失望且造成生活莫大困擾。

賴小姐在某次機會閱讀詹廖明義博士著作內容，提到星狀神經節阻斷術（stellate ganglion block SGB）可治療這種疾病而燃起希望，決定到台灣仁愛長庚聯盟醫院疼痛治療中心葉宏軒醫師門診求診，嘗試接受SGB治療。經過多次治療後不再拉肚子，其他症狀也獲得明顯改善。

葉宏軒表示，消化道的活動是由神經系統控制，除了消化道的開始端（食道，如吞嚥）和末端（肛門、排便）可以由自己自主控制以外，其餘胃腸活動都是受自律神經所支配，自己無法自主控制。大腸激躁症是一種胃腸的症狀，簡稱腸躁症，即是一種因精神緊張而引起的疾病，原因是自律神經失調所引起的大腸運動異常與分泌功能異常。

發病原因 與遺傳、環境有關

葉宏軒指出，大腸激躁症特性為：慢性腹痛、大便習慣改變，但沒有任何器官病變，通常以年輕女性居多，臨床表現為：慢性下腹部疼痛、絞痛，合併便意感，壓力或飯後症狀會加劇，大便後疼痛會改善。目前並不完全確定其成因，有可能與遺傳及環境因素、腸道對食物和壓力敏感度增加，以及免疫系統有關。

葉宏軒表示，在診斷上要先排除腸道結構問題，大腸鏡檢查腸道無病灶，排除大腸癌或其他發炎性腸道疾病，事實上腸躁症不是腸道有病灶、而是腸道的功能性障礙所引起的。診斷準則包括：一、解便後疼痛會減緩；二、疼痛時大便次數增加；三、軟便；四、明顯的腹脹；五、大便有黏液；六、會有解不乾淨的感覺。

三餐規律、慎選食物改善

飽餐、大麥、小麥、巧克力、牛奶、酒類飲料、咖啡、壓力等都會使症狀加劇，在治療上建議患者三餐要規律並慎選食物，想辦法調適心情、紓解壓力、調整生活作息和多運動。除此以外，就是症狀治療，如緩瀉劑、抗痙攣藥物、纖維性食物與多喝水，但通常治療效果不佳。

葉宏軒醫師強調，SGB能夠改善下視丘的自律神經混亂狀態，是治療自律神經失調有效的方法，因此不難理解SGB對腸躁症的治療功效。SGB可說是腸躁症的特殊療法，建議腸躁症病患不妨接受SGB治療，會有意想不到的功效。

（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/

失眠 咖啡 牛奶

上一則

落枕疼痛2周未改善 原來頸椎病作怪 這1型最常見

延伸閱讀

「健康汽水」果真對人體有益嗎？ 專家：只比老牌汽水健康點

「健康汽水」果真對人體有益嗎？ 專家：只比老牌汽水健康點
醫學界警告：大便太細、血便可能是這種癌的徵兆

醫學界警告：大便太細、血便可能是這種癌的徵兆
越南男子腹痛送醫 腸道中竟藏30公分活鰻 醫估從這裡鑽入

越南男子腹痛送醫 腸道中竟藏30公分活鰻 醫估從這裡鑽入
「忍屁不放」會讓小腹變大 臭屁元凶食物是它

「忍屁不放」會讓小腹變大 臭屁元凶食物是它

熱門新聞

振興醫院營養師營養師陳韻婷表示，蛋殼顏色和雞隻的品種或餵養的飼料相關，和營養價值沒有直接相關性。本報資料照片

這些人吃蛋需把蛋黃打散 一文看懂聰明吃蛋

2024-04-18 15:51
巴西網紅布蘭道分享減齡30歲的秘訣。(Instagram)

去夜店還被擋...57歲卻像27歲 巴西帥氣網紅分享凍齡秘訣

2024-04-16 19:35
抗癌12年的部落客「星希亞」21日深夜突然傳出離世消息。（圖／星希亞提供，本報資料照片）

「星希亞」抗癌12年不敵肺腺癌 醫提醒3大環境風險因子

2024-04-22 04:49
彰化縣54歲蔡姓婦人向個案管理師諮詢第二型糖尿病的體重控制法。（記者簡慧珍／攝影）

186斷食竟酮酸中毒險喪命 醫指這一類人不能激烈斷食

2024-04-18 05:50
烹煮的飯菜當餐吃完最好，若吃不完應盡速在兩小時內放入冰箱冷藏。(本報資料照片)

剩菜剩飯別放涼才冷藏 反覆加熱吃 易孳生細菌、致癌物

2024-04-19 02:15
周刊報導，國民黨大老驚爆家暴醜聞，儘管有透過保全通報家暴中心，但社福機關至今未對此案開案調查，僅列追蹤。（本報資料照片）

藍營大老傳家暴 精神醫：肥胖與家暴有關且代代相傳

2024-04-17 04:48

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用