我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報告曝「北韓生產病毒和細菌」 研發毒筆傳播致命疾病

北京半馬奪冠者何杰遭調查 非洲選手自稱「領跑員」

女大生皮膚發癢撓不停 夏天不敢穿短褲…竟是結節性癢疹

記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫學中心皮膚科主治醫師鄭百珊表示，結節性癢疹是一種慢性皮膚疾病，可說是異位性皮膚炎的姐妹病，雖不致命但癢起來也要人命，民眾若皮膚有癢疹情況，呼籲應儘早就醫治療。（記者萬于甄／攝影）
奇美醫學中心皮膚科主治醫師鄭百珊表示，結節性癢疹是一種慢性皮膚疾病，可說是異位性皮膚炎的姐妹病，雖不致命但癢起來也要人命，民眾若皮膚有癢疹情況，呼籲應儘早就醫治療。（記者萬于甄／攝影）

台灣台南一名20多歲女大生，因全身皮膚布滿大大小小顆粒及斑塊，且整天搔癢難耐，多次嘗試各種外用藥物及治療方式，都無法達到有效控制，夏天來臨甚至不敢穿短袖短褲外出，就怕對社交產生影響，女大生日前輾轉至奇美醫學中心皮膚科就醫，發現是結節性癢疹，經治療後逐漸改善，總算讓女大生重拾自信，生活也恢復正常。

奇美醫學中心皮膚科主治醫師鄭百珊表示，結節性癢疹是一種慢性皮膚疾病，可說是異位性皮膚炎的姐妹病，結節性癢疹好發於女性，雖病人以壯年及中老年人居多，但對年輕人的困擾影響相較明顯，因明顯小紅點顆粒病症，讓人在夏天時不敢穿短褲、短袖等，就怕引人側目。

她提到，結節性癢疹臨床表現會在皮膚上出現許多如米粒、豌豆大小般，且偏硬的顆粒狀結節，有些甚至會融合成一大塊厚厚的板塊，癢疹顆粒從個位數到上百顆都有，伴隨持續超過6周以上嚴重搔癢、摳抓與摩擦，惡性循環的抓癢，易導致病人睡眠與生活品質大受影響。

鄭百珊指出，目前造成結節性癢疹的原因不明，但研究發現恐與第二型免疫反應異常或神經增生與纖維化有關，治療上會依照病人癢疹的嚴重程度，選擇不同的治療方式，不過主要會以外用類固醇藥膏、免疫抑制劑藥膏等治療，部分則會搭配口服藥物、冷凍、光照治療等。

鄭百珊提醒，癢疹雖不致命，但癢起來要人命，嚴重的皮膚搔抓除影響正常生活，也會造成皮膚苔癬化、破皮流血，更可能導致蜂窩性組織炎；因此選擇適合自己的治療方式、與醫師良好溝通，戰勝癢感改善癢疹，才能重新開始嶄新的人生。

上一則

藍營大老傳家暴 精神醫：肥胖與家暴有關且代代相傳

延伸閱讀

越南痔瘡膏含鉛量超標 亞裔女塗抹亡

越南痔瘡膏含鉛量超標 亞裔女塗抹亡
香港腳 勿擦多合一藥膏 分單方、複方 看症狀使用 避免滋養黴菌

香港腳 勿擦多合一藥膏 分單方、複方 看症狀使用 避免滋養黴菌
車禍要女大生做愛賠償 檢察官罰俸3月

車禍要女大生做愛賠償 檢察官罰俸3月
魏德聖到華府 BIG感動近300鄉親

魏德聖到華府 BIG感動近300鄉親

熱門新聞

腫瘤學者阿芳索建議，多吃天然食品，少吃加工食品，有助於降低罹癌風險。示意圖。（取材自pexels.com@Anna Tukhfatullina Food Photographer/Stylist）

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

2024-04-09 19:40
巴西網紅布蘭道分享減齡30歲的秘訣。(Instagram)

去夜店還被擋...57歲卻像27歲 巴西帥氣網紅分享凍齡秘訣

2024-04-16 19:35
醫師提醒按摩頸部要注意頸動脈竇和動脈區位置，高齡者因血管老化更要注意力道。（衛福部桃園醫院提供）

婦肩頸痠痛「鬆一下」昏迷險送命 醫揭原因、再示警「8傷頸致命行為」

2024-04-13 17:11
國健署表示，透過改善不良的生活習慣，戒菸、戒酒、配合少油、少糖、少鹽及高纖的飲食原則，以及每周進行至少150分鐘以上的中度強度身體活動，透過以上7項生活建議，可以降低5成以上糖尿病的發生風險。示意圖。（123RF）

全台4人就有1人糖尿病前期 7招逆轉5成罹病率

2024-04-15 05:15
（圖／NOW健康）

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

2024-04-10 01:00
（取材自健康醫療網）

中醫：糖尿病屬「消渴症」飲食有3大禁忌

2024-04-15 01:25

超人氣

更多 >
「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認
1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…
鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩

鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩
王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出
洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈

洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈