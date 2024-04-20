微創肩關節鏡手術治「五十肩」 擺脫疼痛 輕鬆抬手了

50歲女患者的微創肩關節鏡手術前（粉衣）與手術後（黑衣）相較，明顯可見術後已可輕鬆抬手。（圖／台南市立安南醫院提供）

「五十肩」是常年被討論的健康議題，安南醫院骨科 醫師方啟榮說明，五十肩在醫學上稱為「沾黏性肩關節 囊炎」，通常在患者50歲左右發生，成為五十肩的名詞由來，其帶來的肩膀疼痛、僵硬感，以及運動受限、夜間疼痛等症狀，為患者的生活和工作帶來不小困擾，例如伸手拿東西、梳頭、穿脫衣服或睡覺等，都會因疼痛而變得困難。

五十肩採1治療 讓你穿脫衣物不再備感疼痛

方啟榮醫師表示，五十肩傳統治療方法大抵為藥物治療、物理治療及注射等；然而，當這些治療方法都無法達到理想的效果時，便可考慮採微創肩關節鏡手術。他強調，微創肩關節鏡手術無疑為五十肩的治療帶來了新突破，透過細小的切口直接觀察並去除沾黏的組織，同時治療受損組織，極大化減少手術的創傷和恢復時間。

五十肩與旋轉肌腱損傷常被搞混，利用微創肩關節鏡手術有助緩解症狀；示意圖。（圖／123RF）

50歲患者芳芳（化名）即是近期成功案例，她在接受微創肩關節鏡手術後，五十肩症狀明顯改善，不僅僵硬感減輕、運動功能恢復良好，連帶生活品質也有所提升，終於能一覺好眠、穿脫內衣不再備感疼痛，足見微創肩關節鏡手術在五十肩治療中的優越性和有效性。

五十肩、旋轉肌腱損傷易搞混 微創肩關節鏡手術助緩解

方啟榮醫師補充，微創肩關節鏡手術具有更高的精準度和定製性，能夠針對每位患者的具體情況進行治療，從而達到較好的治療效果。他認為，這一技術的應用，為患者提供了創新的解決方案，得以藉此擺脫五十肩困擾，並相信隨著微創技術不斷發展和完善，肩關節鏡手術將為更多患者帶來福音，幫助患者擊退疼痛、重拾健康和活力。

值得注意的是，五十肩最容易和「旋轉肌腱損傷」搞混，很多人會誤以為2者是同一疾病。事實上，症狀雖然有些相似，但兩者是不同的疾病，相對有不同的發病機制和治療方法。因此，對於症狀的準確辨識和診斷顯得至關重要，攸關能否針對性且正確地進行治療，若民眾有相關疑問，可再就診諮詢醫師。

(NOW健康 https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62556)