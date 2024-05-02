乳癌4手術 保有乳房外觀、恢復感知

年輕乳癌患者多積極接受治療，卻也對術後外觀要求極高。（圖/123RF）

乳癌早期治療的五年存活率已高達98%，因此術後外觀也成為癌友選擇治療的考量之一，專家表示，有癌友切除乳房後，自信心嚴重受挫，但現在乳房不一定要全部切除，存活率也不受影響，且透過內視鏡微創手術或達文西手術，可控制傷口大小，若再搭配自體皮瓣乳房重建手術、自體神經重建手術，乳房的外觀、知覺能再接近原先的狀況。

微創手術能維持皮膚外觀完整。

台北長庚紀念醫院一般外科及乳房外科主治醫師周旭桓表示，年輕患者多積極接受治療，卻也對術後外觀要求極高；不過只要腫瘤 沒有侵犯到乳頭、皮膚，就能做保留乳頭乳暈的乳房全切除手術，甚至透過內視鏡微創手術或更精細的達文西手術，可將四至五公分的傷口隱藏在不明顯之處，維持皮膚外觀完整性，也不易發生感染的問題，「夏天還能穿上比基尼到海邊玩。」

清除腫瘤後，癌友可接著做自體皮瓣乳房重建手術，取用腹部等脂肪豐厚的部位做移植，排斥或感染等問題較人工植入物少，「長庚的乳房外科團隊與整形外科團隊合作緊密，若前者評估手術會影響乳房外觀，就會會診後者一同討論最適合的處置。」

恢復感知，可利用自體神經重建手術。

周旭桓表示，大部分癌友選擇立即性重建，意即開刀清除腫瘤、重建乳房手術一台刀完成，不僅減少癌友的心理衝擊，也保留較多的乳房皮膚而有較佳的重建結果；若癌友還希望皮膚、乳頭恢復感知，也可以進行自體神經重建手術，重新連接被切斷的感覺神經，六個月後感知便逐漸恢復。

只要癌友及早診斷、治療，周旭桓說，不只存活率高，也能在乳房受損不過於嚴重的情況下，藉由以上手術，讓乳房外觀、感知盡量恢復到原先的狀態，重拾美好人生。