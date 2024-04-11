我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

華府傳槍響釀1死5傷 2名槍手在逃中

男孩推開包皮清潔「痛到慘叫」醫師這麼說

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖／健康醫療網）
（圖／健康醫療網）

8歲蔡小弟因包皮過長且有完全包莖，從小就難以清潔，若父母嘗試將包皮推開清潔，蔡小弟就會痛得哇哇叫，非常抗拒。為衛生考量避免發炎，蔡爸爸帶兒子來到台小兒外科門診，起初以藥物塗抹治療，但效果不彰，因此決定讓蔡小弟接受包皮環形切除術。

割包皮避免清潔不乾淨

台北慈濟醫院小兒外科陳克琦主任說明，台灣青少年以下的男孩，10個有8到9個有包皮過長或包莖的問題，但其實割包皮的主要考量是擔心清潔不夠，滋生病菌而引發炎症反應，因此若沒反覆發炎的症狀，是可以不用割的。根據世界衛生組織的建議，接受包皮環形切除術可有效降低60%愛滋病毒的感染機率或早洩可能，也可以降低女性伴侶罹患子宮頸癌及其他婦科疾病的機率。

新式包皮環切 不再藏汙納垢

陳克琦主任說明，包莖的處理方式包括觀察、擦藥和手術三種，擦藥是以塗抹類固醇藥膏為主，能夠使包皮變鬆、容易翻開，缺點是停藥就會回復原本狀態。而包皮環形切除術，從傳統的手術刀切除縫合進展至今，已經有多種方式可以處理，包括：雷射手術、包皮槍手術等，但不論何種方式，術後疼痛和傷口照顧、多天不能洗澡，是每個病人要面對的問題，回診拆紗布換藥，更是令病患疼痛尖叫，家屬在一旁擔心焦急。

皮膚黏著劑塗抹 改善術後疼痛

陳克琦主任表示，術後為減少傷口流血，會用紗布或彈繃緊緊綑住傷口，但因為有血水滲出液，所以傷口會與布料產生沾黏，拆除時便會撕扯傷口造成極度疼痛。為改善術後疼痛，近來臨床改以「氰基丙烯酸辛酯」類的皮膚黏著劑塗抹術後傷口，藉此取代外科縫線，就像平常用的快乾膠可迅速黏合傷口。這種做法不但有助於傷口癒合，還有抗菌功效，因取代包紮敷料改以小紙杯環繞保護，病患也免除了換藥的疼痛與恐懼。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61381

上一則

白髮為何一直長？中醫解析老年白與少年白成因大不同

下一則

「免疫性血小板缺乏紫斑症」治療一年卻無效？竟是鈣片惹禍

延伸閱讀

眼皮好重…「春睏」是真的嗎？醫盤點5大原因

眼皮好重…「春睏」是真的嗎？醫盤點5大原因
頭痛「痛到踱步、想撞牆」是叢發性頭痛作祟

頭痛「痛到踱步、想撞牆」是叢發性頭痛作祟
產後骨盆肌肉無力尿失禁 醫提「4大解套」方法

產後骨盆肌肉無力尿失禁 醫提「4大解套」方法
喝啤酒真的比較容易胖？營養師這麼說

喝啤酒真的比較容易胖？營養師這麼說

熱門新聞

腫瘤學者阿芳索建議，多吃天然食品，少吃加工食品，有助於降低罹癌風險。示意圖。（取材自pexels.com@Anna Tukhfatullina Food Photographer/Stylist）

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

2024-04-09 19:40
約旦安曼省胡笙國王癌症治療中心醫護人員去年8月正對一名癌症病患進行機械手臂手術。（路透）

年輕人罹癌風險增 研究曝和「這事」有關 特別是這些癌症

2024-04-08 18:15
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

長者摔不得 居家、外出注意6招預防跌倒

2024-04-06 01:45
（圖／NOW健康）

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

2024-04-10 01:00
藝人黃子佼被檢方查獲購買大量偷拍不雅片，其中包含以「未成年少女」為主角的影片，被發現MeToo事件後還購買。（本報資料照片）

黃子佼持未成年不雅片遭轟「戀童癖」 精神醫盤點特點

2024-04-04 02:32
（圖／NOW健康）

白髮為何一直長？中醫解析老年白與少年白成因大不同

2024-04-10 03:30

超人氣

更多 >
遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊

遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊
馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變
41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議
華人買房未勘地界與鄰糾紛 缺原始文件被迫對簿公堂

華人買房未勘地界與鄰糾紛 缺原始文件被迫對簿公堂
馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了