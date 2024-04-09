半夜頻尿6次吃安眠藥想改善睡眠 查出攝護腺肥大問題

台中榮總駐診大甲李綜合醫院的泌尿科主治醫師倪雪雰表示，許多長輩攝護腺肥大但不自知。（記者游振昇／攝影）

台灣台中一名70多歲阿伯，每晚起床上廁所5至6次，長期睡眠不足找身心科協助，吃安眠藥想改善，最後查出是攝護腺肥大引起，後來改看泌尿科，經過醫師治療用藥改善，半夜起床尿尿次數減少，睡眠也改善。

台中榮總駐診大甲李綜合醫院的泌尿科主治醫師倪雪雰表示，許多男性長輩不認為頻尿是攝護腺肥大引起，缺乏病識感，提醒患者要注意。

倪雪雰表示，攝護腺肥大是屬於一種慢性疾病，她在海線地區看診，接觸不少患者，發現大部分的患者不知道攝護腺肥大需要治療，治療後可以改善生活品質，不需要一直跑廁所。她說許多患者晚上因頻尿睡不好，吃安眠藥想改善，但是，時間到了一樣會起床尿尿，吃安眠藥昏昏沉沉，對長輩來說，因為半夜燈光昏暗，反而增加跌倒風險。

倪雪雰說，她曾經遇過長輩半夜起床上廁所，因為吃了安眠藥不小心跌倒受傷的案例，透露不敢再吃安眠藥。患者一開始覺得晚上睡不好，隔天精神不好才就診拿安眠藥，卻忽略是因為頻尿問題，「一個晚上起床5至6次，幾乎每小時就起床一次，怎可能精神會好？」

男性攝護腺肥大會頻尿，女性長輩頻尿也該注意。倪雪雰表示，女性長輩到更年期，因為賀爾蒙減少，或是因為骨盆器官脫垂壓到膀胱而造成頻尿，建議年紀比較輕的患者，可以做「凱格爾訓練」，彎曲膝蓋並把腳平放在地上，並將手臂放在身體兩側，接著墊腳尖緩慢提肛縮緊骨盆底肌肉，藉此增強人體的骨盆底肌肉，有助於防止尿液意外排出 。

倪雪雰表示，很多人從小就被教育，不要憋尿，導致很多人一有尿意感就跑去上廁所，這樣反而不好，必須要訓練膀胱的容量，「但不是憋尿4、5個小時。」飲食上，也不要吃過度刺激性的食物，睡前不要喝太多的水或茶，才能減少半夜起床上廁所的次數。