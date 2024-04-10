治療灰指甲 口服藥效果較佳 注意與降血壓、血糖藥物交互作用

灰指甲治療期間不可不規則用藥或提早停藥。（圖/123RF）

氣候悶熱潮濕的環境，常見黴菌感染引起的香港 腳或是灰指甲。台北榮民總醫院皮膚部主治醫師張綜顯常提醒病人，香港腳及灰指甲即使治癒，復發率也很高。

香港腳危害高於灰指甲

張綜顯表示，香港腳比灰指甲容易治療，擦藥就有機會改善，而且香港腳應該比灰指甲更要積極治療，因為香港腳可能會產生皮膚傷口，使細菌容易入侵，引發下肢蜂窩性組織炎，一旦症狀嚴重時，恐需住院施打抗生素治療，特別是年長者等免疫力 較低的族群，需要多加注意。

相對地，灰指甲雖然不易採外用藥物治療，但對健康較無影響，年紀較大或共病較多、不適合服用口服藥的患者，可以選擇不治療，僅需將變形增厚的指甲修剪平整，減少因此受傷的機會。

香港腳、灰指甲用藥須知 資料來源╱衛福部

多數人都有致病黴菌

張綜顯說，其實多數人腳上都有香港腳及灰指甲的常見致病黴菌，但只有當黴菌大量孳生，才會出現相關臨床症狀，香港腳的主要症狀為腳趾間及腳底發癢、刺痛，並產生紅疹、脫屑及水泡等。

若黴菌由皮膚入侵到腳趾甲，則可能引發灰指甲，常見症狀為甲床剝離、指甲下角質增厚、趾甲產生黃色或灰黑色等顏色變化。一般來說，已有灰指甲的病人，往往合併有香港腳。

治療香港腳的外用藥物，須每天塗抹1至2次，持續使用2至4周，同時配合改變生活習慣，包括不要長時間穿包腳鞋，把腳悶在鞋子中，保持腳的通風乾燥，就有機會治癒香港腳。

若欲以外用藥物治療灰指甲，須將指甲磨薄，甚至在指甲表面打洞，以增加藥物滲透率，才有機會治癒灰指甲。口服藥物治療灰指甲的效果較佳，一般而言，手的灰指甲須服藥至少6周，而腳的灰趾甲則須服藥至少12周。張綜顯說，「對於須長時間服用口服藥物以治療灰指甲，許多患者感到驚訝。」

需定期監測肝功能

張綜顯說，到台北榮總求醫的香港腳、灰指甲病人，多為中老年人，常因合併其他疾病，正在服用多種藥物，但治療灰指甲的口服藥物，可能與常見的降血壓、降血糖藥物產生交互作用，若同時合併使用上述藥物，可能會導致藥物代謝下降，而使藥物濃度上升，增加發生藥物副作用的風險。

例如，正在服用降血糖藥物的病人，同時吃治療灰指甲的藥物，可能使降血糖藥物在體內濃度上升，而引發患者低血糖。另一方面，治療灰指甲的口服藥物，可能引起肝功能異常，使用藥物期間需要監測肝功能，這些都是醫師開始治療前，必須考量的。

平時如何遠離香港腳、灰指甲？張綜顯說，老年人、男性、免疫功能不佳、衛生習慣差、容易流腳汗等族群，為香港腳、灰指甲的高危險族群，除藥物治療外，還需改變生活習慣，包括不要長時間把腳悶在鞋子中，保持腳的通風、乾燥，且當指甲出現變形、顏色混濁，應盡速到皮膚科就醫，經由醫師研判病情，加以治療，才能讓病情好轉。