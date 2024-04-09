OL打呼睡不飽 重建呼吸道手術改善

夜晚打呼嚴重會造成白天沒精神，可利用呼吸道重建手術恢復正常功能、改善睡眠；示意圖。（圖／123RF）

每個人睡覺時或多或少都可能會有打呼的情形發生，像是感冒呼吸道不通暢，太累、喝酒後，或枕頭的高低也會影響到呼吸道的順暢，然而，睡覺經常會打呼的人一躺在床上，往往沒多久就鼾聲大響，自己不自知，枕邊人卻不堪其擾。如果發現打呼過程中有停止呼吸現象，應提高警覺，盡早接受檢查、治療，以防心血管疾病 等潛在健康危機引爆。

若是睡眠時習慣性打呼，甚至睡到一半呼吸中斷而突然驚醒，且睡醒後感到口乾舌燥、睡久還是睡不飽、白天精神不佳、注意力無法集中頭腦昏沉等，可能是「睡眠呼吸中止症」的警訊。

台灣弘光耳鼻喉科診所院長、中山醫院耳鼻喉科主任醫師、博仁綜合醫院耳鼻喉暨頭頸部外科主任許文龍指出，睡眠品質的好壞會直接影響到身體代謝、細胞修復和排毒過程，一旦身體心跳、血液循環變慢，氧氣送到腦部濃度減少，因腦部缺氧造成新陳代謝出現異常，相對容易提高血栓機率。研究統計指出，最佳睡眠時間平均在6至8小時，而且最好是在晚上10至12點之間入睡，對身體代謝最有助益。

鼻口腔呼吸道阻塞占9成

睡覺會打呼的原因大致可分為「中樞型腦部病變」和「鼻口腔呼吸道阻塞型病變」2大類，臨床又以後者居多，占比高達9成。許文龍醫師分析，阻塞型病變主要是呼吸道構造有問題，包括因外傷撞擊造成鼻中膈彎曲，以及肥厚性鼻炎和過敏性鼻炎造成黏膜肥大腫脹，是常見主因；另外，扁桃腺肥大程度可分3等級，超過2級以上也會出現口腔呼吸道不暢；而懸壅垂太長或軟顎彈性不足，躺平睡覺時同樣會影響到口腔呼吸道的順暢，至於其他少見原因則像是下顎骨頭發育不全及齒槽骨異常等問題。

許文龍醫師曾收治1名任職會計的30多歲女性，平常容易打噴嚏、鼻塞和流鼻水，睡眠品質差、白天精神不佳，有嚴重黑眼圈，經診斷為過敏性鼻炎，服用過敏藥物和使用鼻噴劑，仍未見好轉，夜晚不僅打呼嚴重，常感覺睡不飽，起床後口乾、頭痛。

直到前來就醫檢查，診斷發現不只是過敏鼻炎，X光檢查後發現鼻中膈彎曲嚴重、鼻黏膜腫大阻礙呼吸道，血液檢測 也發現患者對塵蟎、灰塵等有多發性過敏原反應，又因長期鼻過敏造成肥厚性鼻炎，讓呼吸道呼吸不順暢，導致睡眠和身體代謝變差。

調整鼻中膈、軟硬骨、基座骨

此外，透過睡眠檢測發現患者1小時內有200秒會停止呼吸，屬於呼吸道重度阻塞型的病變，一般血氧濃度正常值為≧95%，該名患者血氧濃度平均90%，最低來到60%，可說是重度缺氧，內視鏡檢查也確認鼻腔呼吸道阻塞達90%以上。

經過充分醫病溝通後，患者決定接受鼻腔呼吸道重建手術，包括鼻中膈、軟骨、硬骨和基座骨4部分進行修正和調整，針對患者過敏性鼻甲，採用高頻無線電波治療器，消除腫大的鼻甲黏膜，同時增大鼻道空間，並調整鼻腔翼管的黏膜神經，減少過敏刺激反應。

患者在住院手術後，經過門診2周追蹤，呼吸道已完全恢復正常空間，不僅晚上容易入睡，睡眠時間6、7小時，起床也覺得精神很好，白天體力變好，過敏症狀緩解、黑眼圈也改善，就連代謝功能恢復正常後，體重也順利減輕了3至5公斤。

許文龍醫師解釋，鼻腔黏膜的功能是加溫、加濕和去除空氣中骯髒物質，當鼻腔呼吸受阻，嘴巴必須張開呼吸，舌根往下墜，進而產生打呼問題，由於唾液蒸發容易口乾、黏膜也容易受傷，髒空氣很可能直接進入肺部，不僅導致過敏加重，也對氣管和肺部造成傷害。

許文龍醫師提醒，睡眠會打呼、睡眠品質差，有過敏性體質、掛著黑眼圈，就表示身體代謝有問題，想要徹底改善打呼問題，必須先經過專業醫師透過X光、抽血和內視鏡檢查，並進行睡眠呼吸檢測，全面評估鼻腔和口腔呼吸道狀況，針對個人擬定客製化療程，才能遠離呼吸中止症的威脅，安穩睡個好覺。（NOW健康：https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62418）