我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉斯維加斯律所爆槍擊案 律師殺前兒媳夫妻後再自殺

全美最熱就業市場前十名 科技和金融前哨城市表現佳

咖啡引發蕁麻疹 飲食調整可緩解

NOW健康
喝咖啡後身上會出現疹子，還會奇癢無比，經醫師協助用藥及追蹤後，才找出過敏源；示意圖。（圖／123RF）
喝咖啡後身上會出現疹子，還會奇癢無比，經醫師協助用藥及追蹤後，才找出過敏源；示意圖。（圖／123RF）

咖啡也會引發蕁麻疹？台灣嘉義慈濟診所風濕免疫科醫師吳政翰日前收治1名女性病人，從去年起蕁麻疹就頻繁發作，多次就醫仍未能改善，後來求助吳政翰醫師，經過藥物治療和追蹤，發現她對咖啡過敏，所幸在戒除咖啡後，病情有了顯著改善。吳政翰醫師多年來研究蕁麻疹的飲食治療，已有許多成功經驗，他指出，7成的蕁麻疹病人可透過飲食調整，而改善症狀。

咖啡並不是常見過敏原

每天早上來1杯咖啡，對許多上班族來說，才能啟動1天的活力，但沒想到咖啡竟也會引起蕁麻疹。1名女性上班族原本即偶有蕁麻疹症狀，但自去年確診COVID-19後，蕁麻疹發作更頻繁，每次發作時除了身上出現疹子外，更是奇癢無比，讓她十分困擾，多次就醫也未能改善，經吳政翰醫師協助用藥及追蹤後，才找出過敏源竟是咖啡。

吳政翰醫師表示，這位病人的狀況很少見，因為咖啡並不被認為是主要過敏原。根據他於2022年發表的研究成果，約7成的蕁麻疹病人能透過飲食治療得到改善，他強調，雖然主流醫學文獻常表示蕁麻疹無法治癒，只能依賴藥物控制，但飲食調整實際上對許多病人都有幫助，常見引起蕁麻疹的食物包括蝦、酒和花生等。

病況輕可檢測揪過敏原

吳政翰醫師指出，許多蕁麻疹病患不是一開始就對某些食物過敏，而是到中年後的某一個時間點，突然發現某種東西不能吃，目前學理上還不能完全說明此現象，根據他的臨床經驗推斷，可能是病人本身雖有過敏體質，但一開始吃進去的有害物質可以被體內的消化酵素消化掉。然而，當消化酵素被耗盡之後，症狀就會開始出現，此時不妨試著暫時性地避開特定食物，至少半年左右，讓身體充分恢復能量，或許是一種解決之道。

吳政翰醫師提醒，飲食引起的蕁麻疹與一般食物過敏不同，這些食物被稱為假性過敏原，難以透過減敏療法改善，且血液檢查可能無法檢測出來，但大部分的病人不會滿足於只是盲目吃藥控制，而是想要知道「我為什麼會這樣」。他建議，如果病情輕微，病人可以自行追蹤飲食反應，找出過敏原，經由飲食調整改善；若病情複雜，或者一直找不到原因，則可尋求醫師協助。

吳醫師指出，有些造成蕁麻疹的過敏原血液檢查無法檢測出來，還是需要病患配合定期回診追蹤，才能找出食物和蕁麻疹的關聯性。（NOW健康：https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62418

咖啡 檢測

上一則

年輕人罹癌風險增 研究曝和「這事」有關 特別是這些癌症

延伸閱讀

他時常蕁麻疹發作 「1提神飲品」惹禍 不少人早上都要喝

他時常蕁麻疹發作 「1提神飲品」惹禍 不少人早上都要喝
取代膠囊不留垃圾 Keurig將推出圓餅狀咖啡塊

取代膠囊不留垃圾 Keurig將推出圓餅狀咖啡塊
喝咖啡竟引蕁麻疹發作？ 醫：7成可靠這方法改善症狀

喝咖啡竟引蕁麻疹發作？ 醫：7成可靠這方法改善症狀
咖啡當水喝每天1千CC 上班族心臟如針刺、胃食道逆流

咖啡當水喝每天1千CC 上班族心臟如針刺、胃食道逆流

熱門新聞

約旦安曼省胡笙國王癌症治療中心醫護人員去年8月正對一名癌症病患進行機械手臂手術。（路透）

年輕人罹癌風險增 研究曝和「這事」有關 特別是這些癌症

2024-04-08 18:15
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

長者摔不得 居家、外出注意6招預防跌倒

2024-04-06 01:45
正常人應每天攝取4700毫克的鉀，最簡單的方法是將高鉀水果和蔬菜納入飲食中。（圖／123RF）

吃含鉀食物護心 腎不好要節制

2024-04-01 02:00
藝人黃子佼被檢方查獲購買大量偷拍不雅片，其中包含以「未成年少女」為主角的影片，被發現MeToo事件後還購買。（本報資料照片）

黃子佼持未成年不雅片遭轟「戀童癖」 精神醫盤點特點

2024-04-04 02:32
孤獨症又稱自閉症，是一種在兒童發育早期出現並持續終身的神經發育障礙；示意圖。（圖／123RF）

3歲高冷兒童熟背三字經、20多首唐詩 被診斷為「孤獨症」

2024-04-02 01:45
專家指出，均衡飲食及足夠營養素是兒童成長根本；示意圖。（圖／123RF）

孩子要長高 多吃6大類食物

2024-04-01 02:00

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算
張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練

張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練