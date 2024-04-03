免疫力下降 當心隱球菌感染找上門

台中榮總嘉義分院醫師謝耀文表示，通常隱球菌感染好發於免疫力不全的病人。（台中榮總嘉義分院提供）

台灣嘉義1名56歲男子因肺炎和肋膜積水到台中榮總嘉義分院就醫，經檢查發現肺葉有結節狀陰影，但抗生素治療後改善有限，病理檢驗科醫師謝耀文進一步切片檢查才發現是少見的「隱球菌肺炎」感染，使用抗黴菌劑藥物後健康痊癒。醫師謝耀文表示，通常隱球菌感染好發於免疫力 不全的病人，配合醫師診斷找出病因治療。

中榮嘉義分院表示，這名男子有C型肝炎和肝硬化的病史，因肺炎和肋膜積水的情形就醫，經胸部X光和電腦斷層的檢查後發現，在肺葉中有好幾片結節狀陰影，後續為患者安排抽血和痰液的檢查，痰液和血液中都有細菌感染，不過沒有肺結核菌的感染，以抗生素治療，肺炎的改善並不理想，進一步安排肺部病灶的切片檢查，醫師謝耀文透過病理的顯微鏡檢查，確診為相對少見的「隱球菌肺炎」感染，使用抗黴菌劑-氟康唑（Fluconazole）藥物後目前已健康痊癒。

醫師謝耀文表示，隱球菌（Cryptococcus）並不是一種細菌，而是屬於黴菌的一種。隱球菌症的嚴重程度取決於病人的免疫狀況，可能無症狀或出現肺炎、胸水及其他更嚴重的表現，肺部感染是常見的病症，且症狀和一般細菌性肺炎不太相同，有可能沒有明顯的症狀，或是有較慢性的咳嗽、發燒、肋膜痛、或體重減輕，中樞神經系統的感染通常呈亞急性或慢性病程，症狀為發燒、頭痛、噁心、嘔吐等，也可能出現視力喪失、顏面癱瘓。隱球菌肺炎常有特殊的電腦斷層特徵，配合臨床表現，細菌學及病理細胞學檢查可以診斷。病理檢查要由支氣管鏡切片或經皮穿胸切片在顯微鏡下發覺隱球菌的存在，一旦診斷出隱球菌肺炎，尤其是有較長時間的頭痛、發燒、頸部僵硬、嘔吐、顱神經功能異常的患者，建議再做腰椎穿刺以排除隱球菌腦膜炎的可能性。