腰痠僵硬疼多年 中醫浮針3次解決

中醫師吳晉廷說浮針治療可以改善筋膜層緊繃、血流不順，讓患者擺脫長期僵硬酸痛等問題。（圖／員榮醫療體系提供）

台灣一名患者因骨折手術後常覺得動作卡卡，另一名患者則是腰部僵硬，前彎後仰都會酸痛，中醫師對其進行浮針治療，做完三次幾乎完全改善長期以來的困擾。台灣員榮醫療體系員生院區中醫師吳晉廷說，浮針治療是將疏鬆結締組織鬆開，可以改善筋膜層緊繃、血流不順，讓患者擺脫長期僵硬酸痛等問題。

56歲女患者多年前因跌倒左臂骨折，醫師置放鈦合金板固定，雖然手部可活動，但常覺得「卡卡的」，深受動作僵硬困擾，吳晉廷為她進行第一次浮針治療，前臂緊繃僵硬感就減少約9成，之後再接受2次浮針治療即痊癒，現在幾乎無緊繃感，手臂、手腕動作也靈活許多。

還有一名65歲患者，多年前因腰部椎間盤壓迫手術，術後腳麻雖改善，腰部卻常感僵硬，患者說背部像「灌水泥」緊繃僵硬，前彎後仰都會酸痛，吳醫師做完浮針療法當下，患者說，腰部緊繃的地方像吹進一股涼風，很舒服，困擾多年的緊繃感僅接受一次浮針治療便改善許多，腰部做屈伸動作時，卡卡頓頓的感覺大幅下降，再回診兩次，腰部緊繃感幾乎全都改善。

吳晉廷說，浮針療法是用針水平推進到皮膚下、肌肉之上，稱作疏鬆結締組織，之後將針左右微微擺動，把疏鬆結締組織拉鬆。疏鬆結締組織俗稱筋膜層，就是像雞皮扒開後雞肉上有一層白色的膜即是，浮針在治療時做掃散動作，結締組織就會被鬆開，肌肉裡原本無法代謝的廢物、毒素，就會排出。

有些患者因長期緊張，肌肉緊繃，層筋膜層太緊繃，將肌肉卡住，血流不順，因血流量不夠所造成的肌肉營養不足等狀況，在拉鬆筋膜層後，這些狀況都能改善。

吳晉廷說，針打進去後做掃散時，會在下針的位置與患者做對抗動作，請患者肌肉用力，讓筋膜先繃緊，大概5秒後放鬆，借助放鬆瞬間的衝力，讓血液沖過去，把沉積在身體裡面的酸痛物質給衝出，幫助代謝。

吳晉廷說，浮針醫學早在24年前由中國中醫界發展出來，創立了「患肌」、「再灌注活動」等理論，使浮針療法這種皮下淺刺，療效往往立竿見影，可治療包括頸椎疾患、坐骨神經痛、腰肌勞損及扭挫傷疼痛、膝關節 炎、足底筋膜炎、腦中風 肢體軟癱、肩周炎（五十肩）、網球肘、慢性頭痛等，由於經常一次就能有明顯改善，對於忙碌的現代人是可以嘗試的中醫療法。