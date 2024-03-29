脊椎側彎中醫怎麼治療？針灸、用藥、復健三管齊下

（取材自健康醫療網）

脊椎側彎屬於身體主軸結構脫離正常角度形成的疾病，包含連接頸椎、影響兩側肩臂及胸椎、連接骨盆結構的腰椎及薦椎，脊椎長軸過程中都可能形成偏移角度，影響身體結構功能廣泛，相對應生理機能都會受到脊椎側彎嚴重程度影響健康。

中醫診所主治醫師周大翔表示，脊椎側彎輕則產生相對應肌肉痠痛症狀，影響結構活動範圍，重則反覆造成肌筋膜及關節 韌帶慢性發炎而產生長期疼痛。中醫經絡理論歸納脊椎兩側屬於督脈及膀胱經，因此，除了淺中層肌筋膜的疼痛症狀外，經絡氣滯血瘀也會透過背部穴位影響內科疾病，包含呼吸道疾病、腸胃疾病、內分泌疾病、自律神經疾病、婦科疾病等。

輕度或中度的脊椎側彎可透過針灸、傷科手法調整進行治療，搭配適度復健運動，引導結構計畫性往正確角度調整，但重度脊椎側彎者，建議諮詢西醫進行中西醫配合治療。周大翔中醫師說明臨床上將脊椎側彎角度分成三級，輕度側彎為10-20度、中度側彎為20-40度、重度側彎為40度以上。

治療脊椎側彎需要「針灸、用藥、復健運動」同時進行才能事半功倍，周大翔中醫師說明，針灸治療透過施針從兩方面同時進行治療，一、針刺鬆解過度緊繃肌肉並以特殊針灸手法排除筋結及沾黏結構，二、透過針刺穴位行氣活血來疏通局部結構不良引起的氣血瘀滯。

用藥部分會根據每個患者身體狀態給予辯證處方治療，大方向會先辨別脊椎側彎對於內科範疇影響為選方選藥主軸，壯實者選用行氣活血藥物較多，包含當歸、赤芍、紅花等力道較強活血通經藥物幫忙，體虛者須搭配補氣補血藥物，包含黃耆、紅景天、何首烏、熟地等補養藥物來強化氣血，兩者大方向外，常用威靈仙、雞血藤、桑寄生、桑枝、桂枝等來強化脊椎兩側經絡氣血運行。

脊椎保健穴位

翳風穴：屬手少陽三焦經，位於耳垂後耳根部，顳骨乳突與下頜骨下頜支後緣間凹陷處，從肌肉解剖角度影響生理機能改善，此穴會從後方由淺到深影響胸鎖乳突肌，頭夾肌，頭最長肌，二腹肌後腹等，按壓時同時搭配轉動頸部，視線向正前方看，將頸部轉至最左側，一邊按壓穴位並慢慢將頭轉向正前方及最右側，轉頭動作以輕及慢為原則，反覆此動作10~15分鐘，可以有效舒緩頸椎兩側及周圍肌肉筋膜。

曲池穴：屬手陽明大腸經，穴位在兩屈肘紋頭外凹陷如池處，局部按壓痠脹感可傳至前臂，透過穴性傳導鬆解兩肩臂、兩前臂肌肉筋膜進而影響肩胛骨周圍肌肉及兩脅肋，按壓時以左手按右手及右手按左手方式互換，按壓時搭配胸肋轉體動作，呼吸保持腹室吸吐，反覆此動作10~15分鐘，可以有效舒緩胸椎兩側及胸肋周圍肌肉筋膜。

委中穴：屬足太陽膀胱經，穴位於膝彎膕橫紋中點，當股二頭肌腱與半腱肌腱之間凹陷處，《靈樞‧邪氣藏府病形》：「膀胱合入于委中央」，此穴按壓可以疏通膀胱經經絡，引導腰背肌肉筋膜放鬆，搭配溫足浴放鬆足底肌筋膜同時，兩手按壓膝後側委中穴，持續此動作10~15分鐘，可以有效舒緩腰椎兩側及背部肌肉筋膜舒緩。

脊椎保健茶飲

葛根5g，炒白芍5g，炙甘草3g，熱水悶約30分鐘，溫服即可，藥材可反覆沖泡至淡而無味，藥方主要透過芍藥甘草湯來舒緩肌肉筋膜，搭配葛根疏通項背部筋絡，保健茶飲可以在運動過度、勞動過多、工作固定同一姿勢時間過長，導致脊椎兩側肌肉過度緊繃時，適度透過茶飲幫助放鬆。

治療脊椎側彎需從結構調整及臟腑機能兩個面向同時治療，然而形成脊椎側彎通常經過多年姿勢不良為主要病因，治療過程需要長時間配合，以及自律養成良好姿勢習慣及復健運動。周大翔中醫師建議，日常保持良好習慣及正常情緒來搭配治療都可以順利改善生理狀態。

資料來源：健康醫療網