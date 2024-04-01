我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

復活節別買兔子送小孩 動物救援組織：8成下場慘

穿鞋不穿襪 香港腳感染擴大變蜂窩性組織炎

趙容萱
醫師鄭孟瑜（左）提醒民眾，不可輕忽皮膚傷口，以免蜂窩性組織炎上身。（圖／亞大醫院提供）
醫師鄭孟瑜（左）提醒民眾，不可輕忽皮膚傷口，以免蜂窩性組織炎上身。（圖／亞大醫院提供）

台中40歲黃姓司機為圖涼快，穿鞋沒穿襪，鞋子濕掉也沒弄乾，日前左小腿紅腫、惡化忍了三天才就醫，醫師發現他的腳趾有香港腳（足癬），小腿明顯紅腫痛及發熱，研判是蜂窩性組織炎惹禍，經抗生素治療後，症狀顯著改善。

亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師鄭孟瑜說，蜂窩性組織炎指皮膚軟組織受到感染，初期狀況輕微，以局部紅腫熱痛表現，若情況惡化，嚴重者甚至截肢才能保命，因此，及早診斷治療，是避免嚴重併發症的關鍵。

鄭孟瑜舉例，黃姓司機因工作長時間坐在車內，為了圖個涼快，幾乎都沒有穿襪子，即使鞋子濕掉也可能沒空弄乾，經年累月下，足底出現臭味，但他依舊不以為意，導致汗水與黴菌長期都悶在鞋子裡，黃姓司機因為香港腳問題出現破口，才導致小腿紅腫熱痛。

鄭孟瑜提醒，蜂窩性組織炎的高風險群，主要是有開放性傷口、靜脈回流差、淋巴回流不佳以及曾罹患過蜂窩性組織炎者居多，最常見的徵兆就是遭感染皮膚附近出現紅腫熱痛，之後範圍會逐步擴大，伴隨發燒、淋巴腺腫、形成水泡，嚴重時可能往組織筋膜層感染，造成壞死性筋膜炎，嚴重可能造成敗血性休克等等症狀。

鄭孟瑜也呼籲，早期發現使用抗生素會有不錯的療效，搭配傷口照護清潔可加速改善，另外，抬高患部也能避免腫脹加速消腫，但若蜂窩性組織炎出現膿瘍，就得考慮做切開引流手術，若仍無法控制，甚至演變成至壞死性筋膜炎，就得安排筋膜切開術，嚴重的狀況甚至需要截肢，因此一旦有紅腫痛熱症狀，建議盡快就醫治療。

計程車司機因蜂窩性組織炎造成左小腿紅腫。（圖／亞大醫院提供）
計程車司機因蜂窩性組織炎造成左小腿紅腫。（圖／亞大醫院提供）

香港 併發症

上一則

不孕症的隱形殺手與免疫有關 醫曝7種狀況趕緊就醫

下一則

男童患罕見惡瘤右臉不對稱 「人骨拼圖」重建外觀

延伸閱讀

眼瞼紅腫熱痛竟非針眼而是腫瘤 免疫低下惹禍

眼瞼紅腫熱痛竟非針眼而是腫瘤 免疫低下惹禍
日本爆食人菌疫情 台大醫：肌肉被吃了籲6大族群注意

日本爆食人菌疫情 台大醫：肌肉被吃了籲6大族群注意
穿鞋不穿襪腳發臭沒在意 運匠香港腳變蜂窩性組織炎

穿鞋不穿襪腳發臭沒在意 運匠香港腳變蜂窩性組織炎
台男腳泡乾冰10小時截肢 想詐保不成反挨告詐欺

台男腳泡乾冰10小時截肢 想詐保不成反挨告詐欺

熱門新聞

隔夜便當並不是毒素的溫床，將食物放在常溫超過2小時，才是產生毒素的關鍵。（本報資料照片）

「吃隔夜便當省錢的我會死嗎？」米酵菌酸惹恐慌 專家：好好冷藏就不怕

2024-03-28 05:13
寶林茶室食物中毒案2死，人心惶惶。（本報資料照片）

隔夜飯菜加熱再吃 醫指4觀念避免食物中毒

2024-03-29 05:03
（圖／健康醫療網提供）

「便便冒2症狀」竟是腸癌第四期擴散 60歲壯男治療成功救命

2024-03-28 03:00
台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，在台灣感染A型鏈球菌不太會死亡，透過抗生素能有效控制。（本報資料照片）

日本爆食人菌疫情 台大醫：肌肉被吃了籲6大族群注意

2024-03-25 19:25
英王查理三世日前宣布罹患癌症，但未透露是何種癌症。美國八卦雜誌報導查理罹患的是胰臟癌。（路透資料照片）

英王傳疑罹胰臟癌 醫曝「癌王」這症狀常輕忽

2024-03-31 01:53
腎臟病患者要按時服藥，不服偏方、不吃太鹹、多喝水，且應提高蛋白質攝取。(圖／123RF)

禁吃鹹食7年 七旬翁腎功能大逆轉

2024-03-25 02:00

超人氣

更多 >
顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半