168斷食 增9成心血管疾病死亡風險

「168斷食法」三餐集中8小時內，恐增心血管疾病風動；示意圖。（圖／123RF）

近年相當流行「168斷食法」減重 ，每日集中於8小時內吃完三餐，其餘16小時不進食，只能喝水與無熱量的飲料。但美國心臟學會一項研究顯示，採用「168斷食法」者死於心血管疾病 的風險增加91%。醫師表示，此斷食法會影響血壓、血糖的穩定，恐加重身體負擔。

168斷食法又稱為「間歇性斷食法」，透過調整進食時間來達到減重目的，強調8小時可安心享用美食，在斷食16小時內，清腸胃並進一步促進脂肪燃燒，也有助於改善血壓、降低胰島素幫助血糖控制。

台北榮總心臟內科主治醫師張世霖指出，患有心血管疾病的人，本身就有血管狹窄、血管硬化等問題，在8個小時內吃完一整天的飲食量，容易影響血糖、血壓波動，而禁食時間太長可能導致飢餓、疲勞和虛弱等。進食8小時、禁食16小時的做法，可能會產生高血壓、低血壓；也有些人以為進食時間可以隨意吃，結果攝取過多油炸及高糖的垃圾食物，反而有害健康。

張世霖提醒，輕症的心臟病 患者可進行一般的體力活動，包括間歇性斷食法，但建議要加強配戴監測系統測量一整天的心跳、血壓變化，注意隨時補充水分。若曾經發生心肌梗塞、患有高血脂的人，不建議採用這種方式來控制體重，恐加重身體負擔。

振興醫院新陳代謝科主治醫師石光中表示，168斷食法並不是每個人都適合，高血糖、糖尿病患者勿嘗試。

石光中強調，心血管疾病患者應均衡飲食，執行168斷食法會改變荷爾蒙分泌，且提升腎上腺素會讓心臟收縮力上升，等於「做更多工」，刺激心臟跳得更快。