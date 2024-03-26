乾眼症年輕化 8成以上是「缺油」治療該怎麼選？

（取材自健康醫療網）

【20多歲A小姐眼睛常會不自覺地一直眨眼，說話時無法與人眼神交會，讓她相當困擾，甚至影響到求職面試、人際關係，有時講話講到一半甚至會溢淚，讓人誤以為她會突然心情不好，好像有點憂鬱症 、神經質，也因此讓她很難交到朋友。

為了瞭解自己的眼睛出了什麼問題，A小姐前往眼科檢查，發現她的瞼板腺已阻塞發炎，形成「缺油型乾眼症」才會不停地眨眼。永和大學眼科診所院長鐘珮禎表示，A小姐在進行單次的熱脈動治療、居家照護後，眼睛不再眨個不停，而且還因此交到男朋友，同事也覺得她變得比較開朗，讓她相當開心。

隨著3C產品普及使用，乾眼症有年輕化趨勢，若常覺得眼睛乾澀、疲倦、有異物感，或是怕光、怕風、容易流眼淚，這很有可能都是乾眼症的症狀。很多人覺得乾眼症只要點人工淚液補水就好，但其實並非如此。

鐘珮禎院長表示，乾眼症依成因主要分成「缺水型」、「缺油型」2大類，缺水就是淚液中水的比例不夠，可能是因淚腺退化、乾燥症、荷爾蒙等影響水的分泌，不過比起缺水，近幾年其實缺油反而是較普遍的乾眼症成因，根據統計目前約有86%乾眼症與缺油相關，在這樣的情況下改善油脂分泌的品質是非常重要的治療策略。缺水當然可以透過補水改善症狀，但若有缺油問題，單靠人工淚液其實只有暫時舒緩乾眼的效果，沒有辦法對症下藥。不過，缺水型乾眼症、缺油型乾眼症症狀相似，兩者之間到底有什麼不同呢？又該如何選擇治療方式呢？

鐘珮禎院長說明，缺油型乾眼症主要是因為瞼板腺發炎產生功能障礙所致，所以這類型的患者常常會覺得起床後明明才剛睡飽，可是怎麼眼睛一打開就血絲很多、有異物感等，以目前來說，如果希望在短時間內有效緩解乾眼症症狀，建議可以透過「熱脈動治療」改善生活品質及視覺品質。

什麼是「熱脈動治療」呢？鐘珮禎院長提到，由於眼皮上的瞼板腺發炎，油脂會阻塞在管腺中漸漸固化、氧化成起司狀，因此無法流動達到鎖水效果造成乾眼症。而熱脈動治療就像是針對眼皮做各種SPA，醫師會將熱脈動治療儀放在患者眼皮跟眼球中間，透過治療儀器針對眼皮進行加溫、按摩，藉由42.52度溫敷、加熱讓油脂液化，再透過按摩將阻塞的瞼板腺疏通排除。

鐘珮禎院長表示，患者切勿自己進行眼皮按摩，按壓方式不對時，壓力會轉換到眼球，可能會造成視網膜剝離；相較於熱脈動治療儀是藉由儀器夾住眼皮，針對眼皮按摩相當安全。

而且熱脈動治療為單次治療，每次治療僅需約12分鐘，因此鐘珮禎院長認為，這樣的治療方式適用於所有的族群，尤其是工作忙碌、沒空上醫院的患者。

不過鐘珮禎院長強調，乾眼症目前並沒有單一治療或永久根治的方法，而且治療後還要注意維持良好的清潔習慣、用眼習慣以及生活習慣，盡量不要熬夜、隱形眼鏡配戴的時間不宜過長，並視情況由醫師開立處方，使用保濕鎖水或消炎的藥水，才能讓治療效果更持久、更有效。

資料來源：健康醫療網