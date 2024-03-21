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「以為病好了」自行停藥 23歲女紅斑性狼瘡復發險洗腎

健康醫療網／記者陳佳慧報導
（圖／健康醫療網提供）
（圖／健康醫療網提供）

今年23歲的王小姐因臉上出現紅斑、關節腫脹疼痛，且症狀持續3個月仍未改善而就醫，檢查後確診為紅斑性狼瘡，所幸透過免疫抑制劑治療半年後，症狀才得以緩解，沒想到王小姐卻誤以為「病已經好了」，自行停藥，直到/個月後，雙腳嚴重水腫、經常走沒幾步路就喘不過氣，才發現是病情復發導致腎臟發炎衰竭惹的禍，雖然在經過多次血漿置換療法後，已免於洗腎威脅，但王小姐的腎臟仍出現不可逆的傷害。醫師提醒，紅斑性狼瘡在治療時，切忌任意減藥或停藥，以免病情反覆發作，危及自身健康，嚴重的話甚至需要洗腎。

紅斑性狼瘡嚴重恐器官衰竭

臺中榮民總醫院過敏免疫風溼科科主任黃文男表示，紅斑性狼瘡是一種慢性自體免疫性疾病，在正常情況下，人體的免疫系統會產生抗體對抗外來的細菌、病毒等物質，但罹患紅斑性狼瘡時，免疫系統中的抗體會因無法分辨敵我，而攻擊自己的細胞，造成全身器官組織，如腎臟、心臟、肺部、關節、神經系統與血液，引起發炎反應，且難以根治。

黃文男強調，門診觀察，紅斑性狼瘡好發於15到25歲，其中生育期的女性占百分之九十五以上。由於在急性期的治療時，常會需要免疫抑制劑與類固醇並用，因此一定要規律服藥，並遵照醫囑定期回診驗尿、檢查血球來追蹤病情。一般而言，只要控制得當，紅斑性狼瘡也能懷孕生子，維持平穩生活。

近期隨著港星周海媚驟逝，困擾她多年的紅斑性狼瘡也再次引起關注。黃文男表示，2023年有一款針對紅斑性狼瘡病理機轉設計的新型生物製劑問世，目前在歐美已取得適應症

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61208

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