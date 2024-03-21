7旬翁夜夜頻尿 睡到一半多次「暫停呼吸」超危險

（圖／健康醫療網提供）

72歲林伯伯夜尿頻繁、白日精神不佳，並患有高血壓 、高血脂、攝護腺肥大等問題，雖定期於心臟科和泌尿科追蹤治療，後來因打鼾嚴重，至基隆長庚睡眠門診進行睡眠檢查，發現林伯伯患有重度阻塞性睡眠呼吸中止症（呼吸暫停低通氣指數AHI為每小時34.4次），血氧最低降至76％。經使用正壓呼吸器（CPAP）治療後，夜尿次數從原本4次降至每晚僅一次，夜尿次數明顯減少，明顯改善了白天的精神狀態和活力。

睡眠呼吸中止症是指人在睡覺時因呼吸肌肉放鬆、塌陷，造成上呼吸道狹窄或堵塞，使得睡眠過程中缺氧；好發於肥胖者，且男性多於女性。阻塞性睡眠呼吸中止症患者近50%有夜尿症狀。

基隆長庚醫院胸腔內科主任于鍾傑表示，阻塞性睡眠呼吸中止症的成因為上呼吸道阻塞，進而造成病患間歇性低血氧症，不僅影響睡眠深度及持續性，亦會激活交感神經系統、增加利尿激素心房利尿肽的分泌、並抑制抗利尿激素的分泌，使得夜間排尿次數增加。有研究表示，AHI是夜間排尿頻率的獨立預測因子，與疾病的嚴重性成正比。

夜尿不僅影響生活 恐導致腦中風 、心肌梗塞

于鍾傑指出，研究顯示逾7成65歲以上老年人有夜尿症狀，80歲以上老人每晚夜尿3次以上比例更超過8成。夜尿可能由多種疾病引起，如炎症、良性前列腺增生、膀胱過動、神經源性功能障礙、睡眠障礙、阻塞性睡眠呼吸中止症等，建議民眾若有夜尿症況應及早就醫治療、對症診治恢復健康。

夜尿不是只有晚上跑廁所小毛病，而是會嚴重增加日間疲勞感降低生活品質，夜間起床甚至容易導致長者跌倒、腦中風、心肌梗塞等嚴重的健康問題。亦有報告指出，夜尿多於3次的人較夜尿少於3次的人更易生病。

美國睡眠心臟健康研究會（SHHS）曾指出，阻塞型睡眠呼吸中止症患者，中風機率比起一般健康的人高出近4倍，未來罹患失智症的風險也會大幅提升，呼籲民眾不可輕忽。

50歲以上男夜尿＋打呼＋高血壓 當心高風險

該如何評估自己或枕邊人是否患有睡眠呼吸中止症？周昆達提到，由於睡眠呼吸中止症者睡覺時上呼吸道會塌陷，很重要的表徵是打呼特別大聲，甚至會有明顯的呼吸暫停。

睡眠技師洪曉菁表示，50歲以上男性若有夜尿合併打呼、白日精神不佳、肥胖、高血壓問題，則為睡眠呼吸中止症高風險族群。民眾若對自身健康或睡眠品質有所疑慮建議盡快前往就醫、安排睡眠檢測 了解自身健康狀況。目前治療阻塞性睡眠呼吸中止症標準方式之一為持續使用正壓呼吸器（CPAP）治療，研究顯示，接受CPAP治療的患者夜尿頻率平均減少了2.28次，透過CPAP暢通阻塞的呼吸道後可改善低血氧狀態，同時也可緩解夜尿症狀。

資料來源：健康醫療網

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