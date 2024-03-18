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華裔混血女星罹癌切除雙乳 呼籲使用「乳癌風險計算機」

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華裔混血女星罹癌切除雙乳 呼籲使用「乳癌風險計算機」

編譯陳韻涵／即時報導
女星奧利薇亞穆恩因為利用「乳癌風險計算機」評估自身狀況，及早發現乳癌並及早接受治療。(美聯社)
女星奧利薇亞穆恩因為利用「乳癌風險計算機」評估自身狀況，及早發現乳癌並及早接受治療。(美聯社)

有華裔血統的女星奧利薇亞穆恩(Olivia Munn)3月初透露，去年被診斷出罹患乳癌並切除兩側乳房，她呼籲廣大女性請醫生利用「乳癌風險計算機」評估自身狀況，及早發現、及早治療。

穆恩表示，一般檢查項目顯示她都是陰性，但乳癌風險分數讓她進一步接受額外檢測，繼而發現侵略性的乳癌細胞。

43歲的穆恩透過社群媒體Instagram發文道，「我很幸運，我們有充足時間揪住它，讓我有選擇；我希望有朝一日可能不得不面對此病症的女性，也能獲得相同待遇。」

穆恩說的「乳癌風險計算機」全名為「乳癌風險評估工具」(Breast Cancer Risk Assessment Tool)，它是國家癌症研究所(National Cancer Institute, NCI)網站上一份設計給醫護人員陪同患者使用的問卷。

NCI發言人表示，穆恩的Instagram貼文發布以來，該工具的「訪問量驟增」。

「乳癌風險評估工具」於1989年開發，最初只有白人女性的數據，幾經更新後對非裔、西語裔、亞裔和太平洋島民女性檢測者而言更準確。

不過，這項工具並未考量所有要素，也無法確切預測檢測者是否會罹患乳癌。

此問卷詢問檢測者的年齡、初經年紀、是否生過小孩及初次生育的年齡，以及乳癌家族病史、乳房切片檢測紀錄或其他切片檢測結果、種族與族裔。

問卷根據與乳癌高風險相關的因素，計算終生風險和五年風險；為做比較，它也會揭露與檢測者相同年齡、種族和族裔的美國女性平均風險。

紐約史隆凱特林紀念癌症中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)的乳癌治療醫師伊麗莎白·科門(Elizabeth Comen)表示，女性患者必須與醫生一起進行評估，而不是自己做問卷。

科門表示：「和醫生一起討論非常重要，後續根據問卷結果判斷合適的影像診斷。」

對部分女性而言，「乳癌風險評估工具」並不是最好的「風險計算機」；若有部分基因突變或曾有乳癌病史，也不適用。

國家癌症研究所(NCI)官網上的「乳癌風險評估工具」頁面。(NCI)
國家癌症研究所(NCI)官網上的「乳癌風險評估工具」頁面。(NCI)
一名婦女正接受乳房攝影檢查。(美聯社)
一名婦女正接受乳房攝影檢查。(美聯社)

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