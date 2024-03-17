眼壓正常也有可能青光眼 7族群風險高

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隨著現代人愈來愈早接觸3C產品，青光眼患者有逐漸增加的趨勢。以台灣為例，青光眼關懷協會理事長暨三軍總醫院青光眼專科主任呂大文指出，過去五年青光眼確診人數成長22%，3C產品的使用是很重要的因素之一。

青光眼發展有如「雪球效應」，愈晚期惡化愈快，而且眼壓正常也有可能有青光眼，因此呂大文提醒，七個危險族群應定期接受眼科檢查，早期發現、早期治療。

青光眼7危險族群注意 眼壓高也可能青光眼

青光眼分為急性青光眼、慢性青光眼，呂大文表示，大部分的患者都屬於慢性青光眼，沒有明顯症狀容易忽略，但青光眼惡化速度如滾雪球般，一開始沒有感覺，中期周邊視野開始缺損，可能影響生活但還過得去，但中晚期惡化速度會加快，最後可能因此失明。

由於青光眼主要是因為房水無法排出，使視神經受到壓迫漸漸萎縮所產生的疾病，因此許多人認為眼壓高才會青光眼，但呂大文強調，亞洲85%的患者屬於為正常眼壓型青光眼，他們眼壓正常但視神經仍逐漸萎縮，所以即使眼壓正常也有可能會罹患青光眼，因此建議以下高風險族群應特別注意：

1.有青光眼家族病史（直系血親罹患青光眼者，其罹病機率會多7至9倍） 2.年長族群 3.高度近視（近視度數≥500度） 4.糖尿病患 5.長期使用類固醇 6.眼睛曾受過傷 7.特殊族群：女性、55歲以上，身高少於160公分，遠視介於100至400度間

呂大文建議，這些高風險族群應每年定期接受眼科檢查，包括眼壓檢查、眼底檢查、視神經及視野檢查等，避免錯過早期治療黃金期。

治療不只有眼藥水 應積極治療避免加速失明

目前青光眼治療第一線藥物以眼藥水為主，不過台灣亞東紀念醫院眼科部青光眼科主任張珮瑤醫師指出，根據台灣健保 資料庫追蹤兩年的研究報告顯示，有四分之三的青光眼患者並未持續用藥。

張珮瑤分析，未持續用藥的可能原因包含病識感不夠、對治療及疾病認知不足、覺得視力沒改善又有副作用就放棄治療，或是因為太忙碌、有時合併許多用藥而忘記點藥錯失治療。

不過其實現在青光眼有許多治療方式，像雷射、傳統手術（如：小樑網切除術、濾過管植入術）、微創支架手術等，張珮瑤表示，若控制不佳或無法忍受藥水副作用，應考慮下一步治療，雖然青光眼視神經損傷是不可逆的，但可以減緩視神經惡化的速度，避免持續萎縮最後失明。

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