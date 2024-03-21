內視鏡燒灼術 免開刀治胃食道逆流

消化道疾病常見胃食道逆流，除了手術治療，日常飲食應避免避免吃太多辛辣食物、甜食、酒、菸、咖啡等；示意圖。（圖／123RF）

胃食道逆流是常見的消化道疾病之一，也可說是現代人文明病象徵，典型的症狀包含胸口灼熱、胃酸倒流，也可能會以胸悶、夜咳、呼吸不順、喉嚨異物感等症狀來表現。

任職電子廠的黃姓工程師因長年需12小時輪班，養成經常空腹、狼吞虎嚥和三餐不定等壞習慣，結果常為胃食道逆流所苦，幾乎都靠藥物硬撐，藥效一過，胃酸倒流症狀立刻上身。由於本身排斥開刀，醫師評估後建議採用「內視鏡抗逆流燒灼術」，果然大幅改善症狀，擺脫「藥」命人生。

台灣亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師曾晟恩指出，胃食道逆流是現代人的文明病，典型症狀包含胸口灼熱、胃酸倒流，也可能會以胸悶、夜咳、呼吸不順、喉嚨異物感等症狀來表現，嚴重者還會引發氣喘、食道潰瘍及巴瑞氏食道病變相關，患者往往需要尋求醫療的協助。

曾晟恩表示，造成胃食道逆流的病因很多，例如不適當的飲食習慣、肥胖、生活壓力，也會與焦慮及敏感相互影響。

治療30分鐘 恢復快

對於藥物治療反應不佳的患者，會建議手術治療，透過開刀將胃頂部摺疊縫合，減少逆流頻率，然而手術侵入性較高且改變原有器官構造，以至於多數患者望而卻步，所幸隨著胃內視鏡技術發展，「抗胃食道逆流黏膜治療」逐漸成為重要的治療選項，不僅侵入性較小，也是相對安全的治療手段。

曾晟恩解釋，該技術的原理是透過內視鏡伸入到胃與食道交界的賁門部位，再使用氬離子電凝燒灼部分黏膜，製造出一個小潰瘍，藉由黏膜結痂癒合的過程，將鬆弛的賁門「拉緊」，達到減少逆流的效果，處置治療時間約30分鐘，恢復快，術後即可返家或工作。

日常飲食 避免辛辣

曾晟恩強調，研究統計大約八成患者可以改善，部分患者甚至不再需要服藥，達到接近傳統手術的效果，但仍有一、兩成患者對治療反應不佳，例如吞嚥不順等併發症 ，可能與過度敏感、假逆流、賁門構造或癒合不良等原因有關。

曾晟恩也建議，患有胃食道逆流的民眾必須雙管齊下，首先要調整飲食，避免吃太多辛辣食物、甜食、酒、菸、咖啡 及氣泡飲料等，其次則是改變生活習慣，除了減重 之外，晚餐和睡前避免過度進食，吃東西時細嚼慢嚥，不吃完東西就躺下，減少胃部壓力，才能擺脫胃食道逆流的困擾。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）