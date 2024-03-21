冷凍消融術 可「凍」死癌細胞

有些腎臟腫瘤可透過冷凍消融術治療，術後腎功能可恢復正常，腫瘤也可消除；示意圖。（圖／123RF）

「氬氦刀冷凍消融術」是一種局部腫瘤 治療方式，台北榮總沈書慧說，它是在電腦斷層導引下，將冷凍探針經皮膚插入腫瘤組織中，而針會有氬氣、氦氣通過，透過氬氣在針體內腔急速壓縮，瞬間使局部溫度降低到零下160℃，腫瘤會完整被冰球包覆，細胞內外迅速形成冰晶，導致腫瘤細胞破裂。

台北榮總在2023年新成立「先進微創介入診療中心」，特別整合多專科團隊，提供客制化腫瘤微創介入性治療服務。其中在「氬氦刀冷凍消融術」腫瘤微創介入性治療方面，沈書慧表示，北榮介入最早，2009年開始就有第一個治療案例。

哪些癌症 患者適用

至今北榮已施行冷凍消融術超過600例，而73歲郭先生就是其中一位，他在61歲時因膽結石意外發現腎臟有3公分腫瘤，相當靠近腎中心，不想手術切除腎的他在各大醫院輾轉，最後在北榮接受冷凍消融術。郭先生表示，做完隔天就能出院，出院後不用吃藥打針，讓他在當天還開心地大肆慶祝了一番。

使用「氬氦刀冷凍消融術」醫師可透過針數調配來控制冰球大小，而且整個治療過程都在影像監控下完成，沈書慧表示，在電腦斷層下冰球範圍清晰可見，不易損傷其他組織，而且治療傷口只有幾個針孔，沒有傳統開刀傷口，疼痛也較輕微，治療後恢復時間快，治療隔天就可以出院，較適合以下三種病人使用：

•局限性腫瘤：腎臟腫瘤、轉移性淋巴結、肝臟腫瘤、肺臟腫瘤、骨骼系統腫瘤等。

•不適合手術、麻醉高風險或因其他原因無法接受手術者；或手術後局部復發。

•不適合接受局部放射線治療（如：已達放射治療局部治療劑量限制，或其他原因），或放射線治療後復發。

沈書慧表示，冷凍消融術和手術、放療相輔相成，有互補作用，能作為替代療法，最常用在腎臟腫瘤治療。

以初次診斷的腎細胞癌為例，近300例個案中，初次治療控制率約為95%，其中有15人局部復發，但經過重複治療後，局部控制率可達99%，而冷凍消融術在美國、歐洲也已被列入治療準則之中。

癌症治療需個別評估

不過，冷凍消融術也並非所有病人都能夠使用，沈書慧說，有嚴重凝血功能障礙者不建議使用，而已經侵犯腸道的腫瘤，可能有腸道破裂風險，也同樣不建議使用，另外，如果已侵犯至血管腔內，治療效果可能會不佳。

因此，針對個別病灶，醫師會在門診評估效果與風險，建議最適合的局部治療方式並解釋可能的風險，針對不同部位的腫瘤設計最好的治療策略。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）