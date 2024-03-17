我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

肝癌前哨戰 醫師：5族群當心「代謝性脂肪肝」

NOW健康 林郁敏／嘉義報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

高齡90歲的王爺爺（化名）與60歲的林小姐（化名）都是一發現就確診肝癌晚期的患者，兩位病人的主治醫師，都是台灣嘉義長庚紀念醫院胃腸肝膽科張德生主任，他指出王爺爺和林小姐都有共通的疾病，那就是「脂肪肝、糖尿病」。

據2023年台灣衛福部資料顯示，肝癌約有兩成可能是由脂肪肝所引起。張德生表示，2020年已由各國專家正式提出「代謝性脂肪肝」，簡單來說，非因酒精過量而導致的脂肪肝大多與代謝症候群相關。張德生指出，代謝性脂肪肝有重要的五大危險因子：

1.體重過重（BMI≧23 kg/m2）

2.高血糖

3.高血壓

4.高三酸甘油酯

5.高密度膽固醇降低

張德生分享門診臨床觀察，約五至六成糖尿病患者同時患有脂肪肝，而這群代謝性脂肪肝的患者罹患肝癌的風險相對高。故建議高風險族群，每半年至一年進行腹部超音波檢查。倘若不幸罹患肝癌也能及早診斷，此外，張德生更鼓勵肝癌患者積極治療。

肝癌晚期治療選擇多 多與醫師溝通討論

目前醫療科技進步，以台灣為例，在肝癌晚期的一線治療中，台灣健保提供了三種標靶或免疫藥物選擇：兩款為口服、一款為針劑，且僅能給付其一，選擇後便不可更改。張德生提到，目前針劑免疫標靶藥物健保給付至多兩年，且用藥後六個月未能看到腫瘤縮小三成將停止支付，這成為臨床患者治療上的重大考量因素，擔心若效果不好，後續治療將面臨龐大的自費壓力。

另外，若以療效做為考量因素，張德生分析，針對代謝性脂肪肝之肝癌患者，國際研究發現，使用近年健保核准之一線口服標靶藥物能夠顯著多出半年的存活期，有不錯的治療成效。而前述個案林小姐便是代謝性脂肪肝之肝癌患者，討論後選用上述口服標靶藥物，只要病況穩定健保便能持續長期給付，再視情況規畫更多治療手法，整體經濟負擔較小。至今用藥一年多，仍持續使用口服標靶藥物防止腫瘤再復發。

另一位個案，王爺爺也是代謝性脂肪肝之肝癌患者，起初由家人推著輪椅來看診，與醫師討論後選用近年健保核准之一線口服標靶藥物。其與舊型口服標靶藥物相比，較不易產生手足症候群，降低手足破皮產生疼痛不適的風險。而與針劑免疫標靶相比，每天僅需口服一次，可減少舟車勞頓回診的施打針劑藥物次數，再加上口服藥物的反應較快速，治療後的一周，王爺爺已經可以直接步行進入診間，腫瘤縮小不少，目前已經使用半年，病況持續穩定。

張德生說明，根據患者不同的狀況，可以從療效、方便性、副作用、經濟負擔等不同面向共同考量，「醫病共享決策」是治療中很重要的一環，更呼籲肝癌患者及家屬積極與醫護人員溝通、配合醫囑治療，以延長存活期並且提升生活品質。最後，張德生也呼籲一般民眾，保持良好的飲食及運動習慣，杜絕「代謝性脂肪肝的5大危險因子」、遠離肝苦人生。

【本文授權轉載自NOW健康

健保 腫瘤 高血壓

上一則

頻尿、漏尿 急迫性尿失禁或與壓力有關

下一則

眼壓正常也有可能青光眼 7族群風險高

延伸閱讀

成本暴增 伊州非公民白卡福利縮水

成本暴增 伊州非公民白卡福利縮水
用盡最後力氣十指緊扣…癌末男偕孕妻 做「手模」當遺物

用盡最後力氣十指緊扣…癌末男偕孕妻 做「手模」當遺物
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康
肝癌華男再獲捐千元 今返鄉就醫

肝癌華男再獲捐千元 今返鄉就醫

熱門新聞

早餐為我們開啟美好活力的一天。（Pexels）

愈吃愈瘦的7種早餐食物 照著吃每月爆減3公斤

2024-03-13 19:15
圖片來源 ／NOW健康

糖尿病5大壞習慣 及早避開降低洗腎風險

2024-03-15 00:30
圖片來源 ／NOW健康

清血管又降膽固醇 公開10大好油脂食物 適量吃好處多

2024-03-16 01:45
一名網友分享，自從上次去診所洗牙後，每天回家刷完牙，都會使用牙線仔細清潔牙縫，沒想到卻又被醫生告知有蛀牙，讓他相當不解。（示意圖／聯合報系資料照片）

為何每天用牙線還蛀牙？ 過來人曝關鍵：刷再乾淨都一樣

2024-03-09 01:55
騎單車能提升心率，促進全身血液循環；示意圖。（圖／123RF）

飲食+4類運動 預防大腦退化

2024-03-14 02:15
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

青光眼不可逆 7種人有失明危機應小心

2024-03-14 01:00

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天
悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？

悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面