肝癌前哨戰 醫師：5族群當心「代謝性脂肪肝」

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高齡90歲的王爺爺（化名）與60歲的林小姐（化名）都是一發現就確診肝癌晚期的患者，兩位病人的主治醫師，都是台灣嘉義長庚紀念醫院胃腸肝膽科張德生主任，他指出王爺爺和林小姐都有共通的疾病，那就是「脂肪肝、糖尿病」。

據2023年台灣衛福部資料顯示，肝癌約有兩成可能是由脂肪肝所引起。張德生表示，2020年已由各國專家正式提出「代謝性脂肪肝」，簡單來說，非因酒精過量而導致的脂肪肝大多與代謝症候群相關。張德生指出，代謝性脂肪肝有重要的五大危險因子：

張德生分享門診臨床觀察，約五至六成糖尿病患者同時患有脂肪肝，而這群代謝性脂肪肝的患者罹患肝癌的風險相對高。故建議高風險族群，每半年至一年進行腹部超音波檢查。倘若不幸罹患肝癌也能及早診斷，此外，張德生更鼓勵肝癌患者積極治療。

肝癌晚期治療選擇多 多與醫師溝通討論

目前醫療科技進步，以台灣為例，在肝癌晚期的一線治療中，台灣健保 提供了三種標靶或免疫藥物選擇：兩款為口服、一款為針劑，且僅能給付其一，選擇後便不可更改。張德生提到，目前針劑免疫標靶藥物健保給付至多兩年，且用藥後六個月未能看到腫瘤 縮小三成將停止支付，這成為臨床患者治療上的重大考量因素，擔心若效果不好，後續治療將面臨龐大的自費壓力。

另外，若以療效做為考量因素，張德生分析，針對代謝性脂肪肝之肝癌患者，國際研究發現，使用近年健保核准之一線口服標靶藥物能夠顯著多出半年的存活期，有不錯的治療成效。而前述個案林小姐便是代謝性脂肪肝之肝癌患者，討論後選用上述口服標靶藥物，只要病況穩定健保便能持續長期給付，再視情況規畫更多治療手法，整體經濟負擔較小。至今用藥一年多，仍持續使用口服標靶藥物防止腫瘤再復發。

另一位個案，王爺爺也是代謝性脂肪肝之肝癌患者，起初由家人推著輪椅來看診，與醫師討論後選用近年健保核准之一線口服標靶藥物。其與舊型口服標靶藥物相比，較不易產生手足症候群，降低手足破皮產生疼痛不適的風險。而與針劑免疫標靶相比，每天僅需口服一次，可減少舟車勞頓回診的施打針劑藥物次數，再加上口服藥物的反應較快速，治療後的一周，王爺爺已經可以直接步行進入診間，腫瘤縮小不少，目前已經使用半年，病況持續穩定。

張德生說明，根據患者不同的狀況，可以從療效、方便性、副作用、經濟負擔等不同面向共同考量，「醫病共享決策」是治療中很重要的一環，更呼籲肝癌患者及家屬積極與醫護人員溝通、配合醫囑治療，以延長存活期並且提升生活品質。最後，張德生也呼籲一般民眾，保持良好的飲食及運動習慣，杜絕「代謝性脂肪肝的5大危險因子」、遠離肝苦人生。

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