卵巢囊腫分2種 不一定要開刀

卵巢囊腫是常見的婦科疾病，不同成因治療的方法也大不相同，日常飲食應少甜、少油脂；示意圖。（圖／123RF）

卵巢囊腫是常見的婦科疾病之一，女性每月會有排卵週期，而卵子在成長的過程中，多少會有液體堆積而形成濾泡，大多數為功能性，通常3個月到半年內會在體內自行消失，然而，若追蹤檢查發現沒有消失且出現變大的情形，或是停經後婦女持續存在囊腫，就要懷疑囊腫不會消失或有惡化的可能，醫師會建議評估適合的治療方式或手術處理。

台灣新雙和醫院婦產科温國璋醫師表示，卵巢囊腫是指卵巢長了囊腫或水泡，裡面的成分會有水狀、固體或內膜異位症積血等類型，常見的症狀為右或左下腹靠近恥骨約陰毛處感到疼痛，另外也會造成月經不規律，假如是內膜異位症積血堆積的卵巢囊腫，則會導致經痛或不孕等可能。

功能性居多 常自行消失

一般來說，卵巢囊腫可分為功能性囊腫和非功能性卵巢腫瘤 兩大類，功能性囊腫主要與月經週期和排卵有關，包括濾泡囊腫和黃體囊腫，這也是罹患卵巢囊腫的大宗，多半會自行消失，僅需定期追蹤就好。但其他良性卵巢腫瘤則有巧克力囊腫、畸胎瘤和上皮性水瘤等，此類就不容易自行消失。

温國璋指出，功能性囊腫無需過度擔心，除非是黃體囊腫破裂造成出血較多，此時就需要緊急開刀。而非功能性囊腫中，內膜異位症所造成的巧克力囊腫，則是指內膜組織因某些原因轉移到卵巢並分泌經血而形成，在經期時較易出現不適，且容易引起不孕；卵巢生殖細胞瘤如畸胎瘤，會看到毛髮、骨頭牙齒與油脂等成分，可能會因運動、性行為或姿勢改變造成扭轉，導致劇烈疼痛必須緊急開刀；另外，卵巢上皮囊腫如漿液性或是黏液性上皮囊腫，不會自行消失，常會持續分泌長大。

巧克力囊腫破裂 急需開刀

温國璋曾收治一名25歲正在經期中的女性，因為強烈腹痛掛急診，急診檢查發現有內出血現象，驗孕呈陰性，轉經婦產科檢查發現巧克力囊腫破裂，造成內出血疼痛，緊急開刀處理。另一名年近30歲女性，因出現呼吸喘、腹水和胸水，未找出病因，由腸胃科和胸腔科轉介至婦產科，才確認是卵巢纖維瘤作怪，手術完後胸、腹積水才得以消除。

除急診情況，多數有卵巢囊腫的女性幾乎無任何症狀，難以察覺，臨床上多因經期異常或是疼痛等不適，有家族遺傳史或健檢超音波才被發現，或因腸胃科或胸腔科發現不明原因腹水，轉診至婦產科確診為卵巢腫瘤。

温國璋進一步說明，臨床上針對卵巢囊腫的治療，若內膜異位症導致的巧克力囊腫大小較小時，可以考慮使用黃體素藥物或雄性素藥物幫助抑制與減緩囊腫生長；倘若效果不佳、持續變大至5、6公分，避免日後破裂風險，應考慮手術清除。其他如畸胎瘤、上皮性水瘤不易消失，也會建議開刀處理。

飲食體重控制 避免高油高甜

温國璋提醒，小顆的卵巢囊腫除了能藉由服用避孕藥減緩長大或是發生的機會，日常飲食也應避免食用過量甜食、高油脂食物等，並做好體重控制，以減少刺激雌激素上升；另外，一般育齡女性或沒有更年期症狀，對雌激素保養品沒有一定需要補充，如此亦有可能降低罹患卵巢囊腫風險。

值得留意的是，若卵巢囊腫在更年期持續變大，在預防惡性卵巢癌的前提下，建議盡快手術清除。此外，每年定期回婦產科抹片與內診檢查、追蹤病史、視臨床狀況安排超音波檢查，一旦觀察到到疑似可疑病灶時，避開經期抽血檢驗腫瘤標記CA-125，進而確認下一步的處置與治療方式。

(本文由NOW健康提供)