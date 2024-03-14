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青光眼不可逆 7種人有失明危機應小心

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
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根據世界衛生組織(WHO)統計，青光眼是世界第2大致盲原因。近年來由於高度近視人口比例增加，再加上診斷科技的進步，青光眼的發生率逐年提高，且年齡層有年輕化的趨勢。

青光眼破壞視神經不可逆 眼壓過高是主因

青光眼是一種會造成視力持續惡化且無法恢復的視神經病變，臨床上會呈現視神經盤凹陷擴大、視神經退化及視覺功能受損，視神經一旦遭到破壞會造成不可逆的視覺功能喪失。因青光眼初期症狀並不明顯，難以自我覺察，等到察覺異狀時，視神經通常已遭相當程度破壞，因此若太晚發現，才接受治療，視神經難以恢復，會增加失明的風險。

然而大眾普遍對青光眼認知意識不足，仍有許多民眾認為青光眼疾病是可以恢復治癒的。臺北榮民總醫院眼科部青光眼科科主任柯玉潔醫師表示：「青光眼是一種會導致眼盲的疾病，確診青光眼的患者也逐漸年輕化，將對個人、家人與社會造成嚴重衝擊。」

造成青光眼的原因很多，最主要原因之一是眼球內部壓力過高。眼球內部充滿了房水，負責維持眼球內正常的壓力，而當眼球內作為排水管的「隅角」塞住，房水排不出去，就會引起眼壓升高，因而造成青光眼的風險。但高眼壓並不是青光眼的必要條件，即使眼壓正常，仍然可能患有青光眼。臺北榮民總醫院眼科部青光眼科主治醫師郭哲源分享，青光眼除了眼壓影響之外，還有下列危險因子。

1.家族有青光眼病史者

2.年齡超過40歲

3.糖尿病患者

4.患有高血壓或其他心血管疾病

5.高度近視者與高度遠視者

6.長期使用類固醇

7.眼睛受過外傷者

青光眼規律點藥水未改善 應考慮手術介入

青光眼雖是不可逆眼睛疾病，但仍然可以透過治療延緩疾病的惡化。現在對於青光眼的治療方法有藥物治療以及雷射或手術治療。在藥物治療上，治療青光眼可以使用眼藥水或服用口服藥，主要的作用是可以減少房水的生成或促進房水的排出，進而降低眼壓，使青光眼得到良好的控制。臺北市立聯合醫院中興院區眼科部主治醫師蕭雅娟醫師說：「藥物治療通常是青光眼的第一線治療，點眼藥水的確是青光眼最常見的治療方式，但若眼壓控制不夠穩定、或藥物副作用難以承受時，可以透過雷射或青光眼手術達成眼壓控制。」

青光眼治療手段其中之一為手術治療，但仍有許多患者第一反應會感到擔心害怕，臺北榮民總醫院眼科部青光眼科主治醫師陳美如分享：「當藥物及雷射治療無法控制眼壓時，便須考慮外科手術治療，現階段廣被採用的手術叫小樑網切除術，是在眼睛黑白交界的輪部開一洞口，將房水引流到結膜下。適時的手術介入可以達到更低與更平穩的眼壓，減緩疾病惡化，掌握治療黃金期守護靈魂之窗。」對於青光眼的治療頻率計畫，臺北榮民總醫院眼科部主治醫師張毓帆醫師說到：「患有青光眼的患者，初期就診時，需觀察用藥反應，約1~3個月需回診，兩年內約4~6月安排一次相關檢查評估，兩年後若病況穩定，檢查的頻率就可延長，但最終仍須依據主治醫師的評估診斷為主。」

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61123

更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

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