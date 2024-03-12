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手臂圓滾滾不一定是胖 恐是乳癌手術後遺症「淋巴水腫」

記者周宗禎／台南即時報導
手臂圓滾滾不一定是胖、常是淋巴水腫是乳癌手術後遺症。（黃太謙提供）
手臂圓滾滾不一定是胖、常是淋巴水腫是乳癌手術後遺症。（黃太謙提供）

手臂圓滾滾不一定是胖，而是常見乳癌後遺症淋巴水腫，尤其是其中一隻手臂特別粗。台灣郭綜合醫院醫療副院長黃太謙12日舉辦案例說明會表示，淋巴水腫是含蛋白質的液體在組織中異常積聚，導致身體部位腫脹和纖維化，在乳癌病人會發生在上肢。

黃太謙指出，乳癌手術會造成淋巴水腫，牽涉到「腋下淋巴結」拿掉多寡。30年前乳癌確診須執行「根除性手術」，包括全乳切除及腋下淋巴結廓清術(全部清除)。

但近年發現早期乳癌如沒有淋巴結轉移，腋下淋巴結廓清並非必要也未提高存活率，所以淋巴結處理轉為以「前哨淋巴結切片」為主，只要「前哨淋巴結」是陰性或相關條件符合就無需淋巴廓清術，就可降低手臂淋巴水腫機率。

黃太謙表示，除外科醫師努力，病人也應配合降低淋巴水腫風險，包含避免皮膚創傷，維持運動習慣及體重，盡量不要在有風險的手臂量血壓、打針，出國旅行搭機請穿著合身壓縮袖套，避免暴露在極度寒冷環境，也避免長時間（15分鐘）暴露高溫下利如浸入溫度高於40度C水中。若情況嚴重，須尋求復健治療，執行「徒手淋巴引流」，使肢體的大小和壓力回復正常，減輕疼痛。

他說，乳癌確診後別光想手術，術前「腫瘤多專科」評估很重要。合宜條件下，術前輔助治療可降階癌症嚴重性，降低手術範圍或傷害。醫療作業需同時追求延長病人生命、維持生活品質雙重目標，病人自我的努力也可相輔相成，降低不適。

癌症是國民十大死因之首，國健署最新公告統計女性乳癌「標準化發生率」每萬人高達8.25人發生。黃太謙指出，這機率遙遙領先所有其他男、女性各種癌症。

他說，乳癌治療包括手術、放射、化學、內分泌治療、標靶治療以及最新的免疫療法等很多樣，需要各種療法配合才可得到最佳效果。統計顯示完整治療乳癌五年存活率高達90.2%，「是癌症治療優等生」。

乳癌除非延誤治療通常生命無虞，現在醫師主要考量患者心理、生理兩個層面生活衝擊：心理上包括擔心復發或轉移、手術後造成身體形象改變、情緒及社交低落；生理上包括骨骼肌肉不舒服、感覺異常、疲憊以及「淋巴水腫」。

癌症 腫瘤 高溫

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