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適度「低蛋白飲食」延緩腎功能惡化

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

一位劉姓長者為慢性腎臟病第三期病人，腎絲球過濾率只有30初且有嚴重的蛋白尿，醫師告訴她低於30就邁入第四期，若再退步到低於15就要準備洗腎。病人聽到後十分緊張，依照醫師的衛教控制血壓在130/80以下，配合營養師的低蛋白飲食衛教，並定期回新竹臺大分院新竹醫院追蹤。

在每三個月的回診中，劉姓長者蛋白尿的量有顯著的降低，且腎功能一直維持在第三期。但於某次回診中，醫師發現病人的蛋白尿有明顯的增加，腎功能也開始退步，細問之下才發現是長者兒子擔心病人變瘦，肌肉流失會變成肌少症，就買了一些營養補充品給病人吃，而這些補給品內含蛋白質含量都偏多，所以病人從原本的低蛋白飲食變成了高蛋白飲食。

台灣腎臟科楊忠煒醫師表示，「肌少症」並不是一個醫學上正式的診斷名詞，它不能算是一種疾病，而是指肌肉質量減少的一種症狀，全世界也沒有一致的診斷標準。可能引起的原因包括缺乏運動、神經系統疾病、過度休息及營養不良等。

在最新的研究中發現對於慢性腎臟病病人來說，採用低蛋白飲食並不會導致肌少症，反而它是一種有強力科學證據支持的健康選擇。慢性腎臟病病人在適當的監控下實施低蛋白飲食，不僅不會引起肌肉減少，反而有助於減輕腎臟的負擔，還可以延緩腎臟疾病的進展。

楊忠煒醫師提醒，對於一個慢性腎臟病病人，低蛋白飲食可以延緩腎功能惡化，而且沒有證據顯示會造成肌少症，所以親朋好友不用害怕病人執行低蛋白飲食會得到肌少症，進而影響病人健康狀況。

資料來源：健康醫療網

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