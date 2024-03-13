動不動就頭痛？頭痛症狀怎麼區分？醫師詳解

（取材自健康醫療網）

季節一變頭就痛起來？ 其實不光是季節變換， 許多因素都可能誘發頭痛， 許多民眾可能會選擇直接購買成藥吞一顆， 但頭痛的成音百百種，有些可能不是吃藥能夠解決。

台北榮總神經內科主任王嚴鋒分享：頭痛一般可以分成「原發性頭痛」跟「次發性頭痛」， 臨床上大概八九成都是原發性頭痛， 比較常見就是「偏頭痛」、「緊縮型頭痛」跟「叢發性頭痛」這幾類。 偏頭痛的話是以年輕的女性為主， 叢發性頭痛是以年輕的男性為主， 這種頭痛通常集中在春夏或秋冬的交界， 很集中的發作， 所以叫叢發性頭痛，根據這個國際頭痛疾病分類的第三版就是目前診斷的黃金準則來確立。

原發性頭痛

所謂原發性頭痛不是特殊原因造成的叫原發性頭痛，臨床上大概八九成都是原發性頭痛。

原發性頭痛裡頭呢比較常見大概就是「偏頭痛」、「緊縮型頭痛」、「叢發性頭痛」這幾類。

次發性頭痛

次發性頭痛就是有特殊的疾病，例如：中風 、腫瘤 、藥物導致、代謝的問題造成的，這些叫做次發性的頭痛。

常見的季節性頭痛

偏頭痛的病患很容易在很冷熱交替的時候，甚至是季節交替的時候造成頭痛的惡化，有時候是跟「溫度」有關，有的時候是跟「濕度」有關，北部冬天又濕又冷很容易會造成頭痛的惡化，有些病患則是對「氣壓變化」的敏感。

王嚴鋒主任分享：像有些病患跟我說他的頭比這個氣象臺還要準，颱風要來的時候氣壓會有變化，颱風只要稍微接近一點點，他的頭痛就開始變壞，以季節性的因素來講，

最常見就是偏頭痛的惡化，那另外還有一類的病，就是「叢發性頭痛」，偏頭痛是以年輕的女性為主，叢發性頭痛是以年輕的男性為主。

偏頭痛

偏頭痛誘發的預防，有些病人太熱的時候會頭痛，那就吹冷氣調節，同理，氣溫太冷的時候會頭痛就吹暖氣，或者濕度高的時候會頭痛，就必須裝除濕機，但是有的病患

是對氣壓的變化敏感，這個就可能沒有什麼特殊的辦法，但一般在治療上面來說也會建議病患要減少咖啡 因的攝取、多運動、正常的作息，這3件事情是做一些生活形態的改變就可以做得到，那實際上跟藥物的治療來對比的話，效果都還不錯，值得嘗試看看。

叢發性頭痛

這種頭痛呢它通常都會集中在春夏的交界，或者秋冬的交界，好像一叢一樣很集中的發作，所以叫「叢發性頭痛」，一發作就連續天天都發作，甚至發個一兩個月，那其他的時候呢就完全不會痛，是一個非常有特點的疾病。

叢發性頭痛有一些特性，在抽菸、喝酒、熬夜的人特別容易發作，建議病患在季節快要接近交替的時候，稍微有點感覺，這時候可能就不要熬夜、抽煙、喝酒，可能就避免發作。

資料來源：健康醫療網