美女主播眼瞼不是長針眼而是「腫瘤」 免疫低下惹的禍

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台灣新聞主播李文儀日前在臉書 貼文「Dear all，我回來了！！經過10天休養，明天終於要上班了！！雖然左眼瞼還有一條血痕，但我想本公司萬能的化妝神手們，應該可以把它瞬間變不見！」，她稍早表示，在5天內看了4個醫師，最後結論是因免疫力 低下，竟然長了眼瞼腫瘤 ，所幸為良性，馬上開刀切除。

針眼、眼瞼腫瘤難辨？醫師說法不同

李文儀於2月29日在社群貼出左眼被包住紗布的自拍照，她表示，長了眼瞼腫瘤，原以為是長針眼，後來腫到不行，就醫才確診是腫瘤，已進行切除。一開始左眼有點不舒服，本以為是太累，長針眼，不以為意，沒想到過了周末，眼睛突然腫到不行。

李文儀透露，她在5天內看了4個醫生，每個人的說法都不一樣，但最後的結論是，因為免疫力低下，竟然長了眼瞼腫瘤，雖然還好是良性，馬上手術切除，但因為無法上妝，必須得休假一週。而她在請假10天後，重回主播台，但左眼看起來還是有些腫腫的。

眼瞼腫瘤若為惡性 術後切除復發率仍高

台灣嘉義大林慈濟醫院眼科主任樊文雄表示，眼瞼是由眼皮和眼皮下的黏膜層所組成，結構為皮膚、肌肉、瞼板及分泌淚水的淚腺，出現惡性腫瘤機率不高，如果是惡性組織，症狀確實類似針眼般，紅腫熱痛，因此，常被誤判。同時建議民眾，如果眼皮持續疼痛不適，或是同一個眼瞼部位反覆冒出肉塊，就應至眼科，接受切片檢查。

樊文雄指出，8成眼瞼腫瘤為良性，通常上下眼瞼都可能冒出良性腫瘤，其餘2成為惡性，則好發於上眼瞼，其中以長者罹病比率較高。不論是良性或惡性，均需手術切除，不過，惡性腫瘤在切除後，仍會反覆冒出，應依醫囑，定期回診追蹤。

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