歐洲爆發「鸚鵡熱」疫情 WHO籲養鳥飼主注意防護

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歐洲多國傳出「鸚鵡熱」疫情 ，世界衛生組織（WHO）在3月5日表示，目前已造成5人死亡，呼籲醫師應提高警覺，而養鳥或常與鳥禽接觸的民眾也應保持良好的手部衛生以及飼養環境的清潔。

鸚鵡熱疫情延燒 歐洲多國爆出病例至少5人死亡

根據CNN報導指出，致命的鸚鵡熱已經影響多個歐洲國家，疫情自去（2023）年爆發，並持續到今（2024）年年初，像奧地利在去年就已出現14例個案，截至今年又新增了4例個案。

而丹麥截至2月27日已有23例確定病例，有17人因此住院，15人出現肺炎情形，4人感染後死亡。世界衛生組織表示，公共衛生官員懷疑丹麥的實際病例數應該要比目前所知的高上許多，可能感染源包括接觸寵物鳥、透過餵食器接觸野生鳥類等。

另外，德國去年也出現了14例鸚鵡熱確定病例，今年又再新增了5例病例，幾乎所有人都有肺炎情形，其中有16人已經因此住院，而這19例病例中，約有5例曾接觸過患病的寵物鳥或雞。

荷蘭的鸚鵡熱病例數也有所增加，從12月下旬至2月29日，該國病例數增加了21例，是往年同期的2倍，而且所有個案都已住院，其中還有1人死亡。

什麼是「鸚鵡熱」？該如何做好預防措施？

鸚鵡熱是由鸚鵡熱披衣菌所引起的一種細菌性人畜共通傳染病，受到感染的鳥類從外表看起來不一定會像是有生病的樣子，但牠們呼吸或排便時會排出細菌。美國疾病管制與預防中心指出，若是人類吸入飛沫或是受汙染的塵土，就有可能會被傳染，如果被咬傷或是嘴巴與鳥喙接觸時也有可能被感染。

不過，鸚鵡熱並不會因為食用受感染的動物而傳播，美國疾病管制與預防中心表示，大多數鸚鵡熱患者在感染後5至14天會開始出現頭痛、肌肉痠痛、乾咳、發燒等症狀，一般來說可以透過抗生素治療，而且很少會使人致命。

但目前已傳出5例鸚鵡熱死亡病例，世界衛生組織呼籲，醫界應提高警覺，飼主、常與禽鳥接觸的人士應做好防護措施，注意手部衛生、環境清潔，避免飼養環境過度壅擠，而世界衛生組織後續也會持續監測國際疫情。

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