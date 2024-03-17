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腳又痠又麻走不動 下肢動脈阻塞疏通改善

李青縈
下肢動脈阻塞輕則影響行走，重則會讓雙腳肢體壞死而截肢；示意圖。（本報資料照片）
下肢動脈阻塞輕則影響行走，重則會讓雙腳肢體壞死而截肢；示意圖。（本報資料照片）

70歲陳先生最近走路時腳又痠又麻，以前可以陪太太走到市場買菜，現在中途卻因為腳痠要休息兩、三次，甚至有小腿腹疼痛。雖休息後，狀況改善，但有時候還會出腳趾腳背冰冷、傷口不易癒合等現象。經過檢查才發現，陳先生下肢動脈阻塞，透過疏通處理，隔天可以出院回家。

台北國泰醫院心血管中心心臟加護病房主任張釗監表示，下肢動脈阻塞非同小可，輕則影響行走，重則可能導致雙腳肢體壞死，必須截肢，雖不會立即致命但會讓人行動不便，甚至殘廢，是可怕的隱形殺手。臨床顯示，下肢動脈阻塞發生率不低，但常被忽略，腿部症狀往往被當成神經或骨關節等病症而延誤治療。

張釗監表示，陳先生至診間時，主訴症狀及病史，配合理學檢查，初步研判為下肢動脈阻塞，進一步安排周邊血管超音波檢查、下肢動脈血管攝影。檢查結果顯示，其大腿動脈近端有嚴重的血管阻塞狹窄，隨即施行下肢動脈血管整型介入術，打通阻塞部分。

張釗監指出，由於傷口小、恢復快，陳先生當天即可下床，隔天出院回家，並戒除抽菸習慣，規則服藥，定期門診追蹤，現在雙腳不再痠麻、發痛。，

張釗監提醒，有類似症狀應該盡速求助醫師，透過周邊動脈超音波、下肢分段壓力檢查及血管攝影等檢查，確認病灶嚴重度及範圍。治療方式可大致分為藥物治療，血管腔內手術（通血管），以及外科繞道手術治療。

該如何保養下肢動脈？張釗監表示，雙腳保暖、運動訓練、 控制體重為三大要素，另需調整飲食習慣，少油、少鹽及高纖飲食。至於高血壓、高血脂、高血糖等慢性病患，應按照醫師指示，妥善控制，且需戒菸。

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