靜脈曲張別輕忽 除了影響外觀 還有猝死可能

圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

靜脈曲張是一種相當常見的下肢靜脈疾病，許多人都知道靜脈曲張會使皮膚出現蜘蛛網狀、蚯蚓樣的血管，認為這影響不大，頂多只會影響外觀而已不需要治療，然而事實上並非如此。

台灣雅丰麗緻診所心臟血管外科袁于婷醫師分享，曾有位56歲男性個案，本身是鵝肉攤老闆，長年久站但工作環境較熱，沒有想過要穿彈性襪保養，或休息時抬腿、運動，後來嚴重靜脈曲張，皮膚潰爛、搔癢，自行塗藥半年左右症狀越來越嚴重，後來求診透過雷射、傷口清創及後續傷口照護約一到兩個月左右，傷口才漸漸癒合。

靜脈曲張有「這些」症狀 嚴重可能猝死 、休克

久站、久坐長期維持一定姿勢，很有可能會導致靜脈曲張。袁于婷表示，80%以上的病人，從外觀就可看到腳上血管異常突起，出現有如蚯蚓、蜘蛛絲般的血管。

不過，靜脈曲張除了會有外觀上的影響，事實上還有許多不同的症狀。袁于婷指出，由於靜脈曲張主要是血液流通不佳堆積在下肢所致，因此最常見的症狀就是腳脹、腳腫，可能還會覺得腳癢，有皮膚發炎、濕疹等問題出現。

另外，患者可能也會覺得腳麻木、疼痛、抽筋，或是腳上出現潰瘍傷口、傷口潰爛不易癒合等情形。雅丰麗緻診所袁于婷提到，若傷口潰爛無法癒合，情況久了甚至有可能感染骨頭內部造成骨髓炎，後果不堪設想。

而最令人擔心的就是血栓的產生，袁于婷表示，當血液堆積、凝固產生血栓，它會造成血栓靜脈炎出現紅、腫、熱、痛等發炎現象，而且血栓可能會隨著靜脈系統循環跑到肺部導致「肺栓塞」，影響呼吸產生生命危險，也有可能因此阻礙血液回流到心臟造成休克、猝死。

袁于婷強調，靜脈曲張發生率很高，50歲以上大概超過一半都有，只是程度輕重不同而已，呼籲民眾不要忽視靜脈曲張，它不只是外觀問題而已，當有腳脹、不舒服時其實就可以尋求專業協助。

靜脈曲張需客製化治療 更要保養預防復發

目前，靜脈曲張有很多種不同的治療方法，除了傳統手術外，袁于婷提到，如果屬於初期靜脈曲張，症狀不嚴重，只有蜘蛛絲狀血管時，可以透過硬化劑、體表雷射等治療，如果是牽涉到大隱靜脈、小隱靜脈等深層血管的靜脈曲張，可以使用超級膠水、血管內雷射等治療。

透過這些治療方法，可以讓已經失去功能的患處血管萎縮、封閉，讓血液不再經過，避免血栓產生。不過治療方法這麼多，民眾該如何選擇適合的治療方式呢？

袁于婷表示，每個治療方法都有其適用範疇，通常醫師會先安排血管超音波檢查，再評估血管走向、發炎情形、傷口位置、症狀等，考量病人本身的身體狀態（如：是否有過敏體質）、訴求（如：是否在意美觀、是否能配合治療保養）等，量身訂做客製化的治療計畫。

因此，民眾若有靜脈曲張的問題，應盡早就醫與醫師討論適當的治療方法。袁于婷建議，靜脈曲張屬於心臟血管方面的問題，民眾可以尋求心臟血管外科治療，不過有些患者可能會有傷口、外觀等問題，需要聯合醫美、整形外科、皮膚科等一同治療照護，所以建議可以選擇多專科的醫療院所求診。

不過，除了治療外，後續保養也相當重要，袁于婷提醒，民眾可以透過以下方法，避免靜脈曲張復發：

1.穿彈性襪（醫療型靜脈曲張襪）

2.睡前抬腿

3.適度運動、伸展肌肉

4.避免太鹹的食物，以免水腫、循環系統負擔增加

5.不要長時間維持同一姿勢，避免久坐、久站、久躺

【本文授權轉載自健康醫療網】