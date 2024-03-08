男星遭爆隱瞞HPV感染多女 醫示警菜花恐「一輩子不會好」

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33歲中國知名rapper滿舒克近日被爆料隱瞞自己是HPV病毒高危帶原者，導致女友及其他3位女性感染，男方更自爆有73名炮友，引發爭議。台灣台大醫院皮膚部主任蔡呈芳表示，人類乳突病毒（HPV）多達150至170種，其中第6、11型會造成生殖器的尖端濕疣，俗稱菜花，會在生殖器表面形成花椰菜般的表徵，治療期間應暫停性行為，才能避免交互感染，病毒「生生不息」，一輩子都不會好。

高危持續陽 宛如移動病毒

微博帳號「算什麼人嘍」自稱是滿舒克女友，表示自己跟滿舒克交往多年，期間沒有其他性伴侶，2023年8月檢查出感染HPV，但因為早已施打過九價疫苗 ，醫生告知可自行康復，她便只吃藥治療，約好半年後再去回診。

未料，該女子2024年1月回診時卻沒康復，「連醫生都驚訝於本該自癒的型號竟然高危陽性感染持續了半年之久。」經過進一步討論，醫生告知要做陰道鏡取樣，令她崩潰痛哭，「我一時之間不知道怎麼面對，我在醫院走廊哭著給他（滿舒克）發消息，而後他親口承認我HPV高危持續陽是他的問題。」

不只生殖器 頸部也可能有病毒

根據台灣癌症基金會數據，不論性向，凡是進行不安全性行為或有多重性伴侶的族群都容易受到感染，且可能同時感染梅毒、淋病等性傳播疾病。

蔡呈芳說明，尖性濕疣常見的有三種呈現方式，包括：

1.一顆顆尖尖的像花椰菜 2.小顆肉芽狀 3.一片白色或紅褐色粗糙病灶

需留意的是，生殖器長出老人斑也是菜花的表現形式之一。另根據研究，頸部長出瘜肉或是小肉芽，50%機率會檢測 出跟菜花一樣的病毒，推測可能是手碰觸到生殖器上的病毒後，再去摸到身體其他部位所造成。

不是看不出來就沒病毒

蔡呈芳強調，根據美國研究，高達75%成人經由抽血檢測，發現帶有HPV病毒，「不是看不出來就沒有病毒」。曾有男性患者在性行為時都有戴保險套，未料生殖器根部因無覆蓋保護，導致根部「長一圈菜花」，因此除了安全性行為，接種疫苗更是主要預防方式。

若民眾有相關困擾，可至皮膚科、泌尿科或婦產科尋求協助。菜花檢測方式包括視診、皮膚分子檢測、抽血；治療方式包括局部藥物、冷凍治療、電燒、雷射，嚴重患者須接受手術切除或干擾素療法等，治療方式多元。

蔡呈芳表示，菜花基本上不會變成惡性，但有可能一輩子消不掉，變成「不治之症」，甚至免疫力 低下者的菜花可能長到肛門附近，影響健康。另提醒對於已經確診感染過的患者，過於疲勞會導致免疫力降低、容易復發，也須避免過度勞累。

愈早接種疫苗 保護力愈佳

世界衛生組織（WHO）建議針對9至14歲女性接種HPV疫苗較具效益。台灣國健署表示，還沒感染HPV前是最佳的接種期，接種年紀愈輕，抗體的產生效果愈好，建議在專業醫師的評估下，讓孩子接種疫苗。

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