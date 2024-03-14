我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

TikTok禁令法案內幕／眾院迅猛封殺 業者失算措手不及

歌手張洪量妻子換肝1年仍病逝 醫揭手術成敗3因素

沈能元
歌手張洪量（右）妻子Kate（左）換肝1年後發生異常，不幸病逝。（本報資料照片）
歌手張洪量（右）妻子Kate（左）換肝1年後發生異常，不幸病逝。（本報資料照片）

台灣歌手張洪量2008年和立陶宛籍體操選手吉卡特麗娜瑟爾烏（Jekaterina Servut，暱稱Kate）結婚，育有一對子女，但Kate於2021年底，因肝硬化在高雄長庚醫院進行換肝手術成功，不料傳出她在換肝1年後肝臟發生異常，不幸病逝。

中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐說，換肝手術成功與否，取決於三大因素，第一、手術技術成熟與否，而手術技術與執行換肝個案數息息相關，以高雄長庚醫院換肝個案，為台灣首屈一指來說，技術應該不是問題。

其次、捐贈者的肝臟健康與否，如肝功能的情形、有無脂肪肝、肝臟大小等，對換肝手術也有一定的影響；第三、受贈者的身體狀況、條件，是否可以接受新的肝臟，而患者手術後一周都需密切觀察，有無出血、感染情形，避免影響手術成敗，但在台灣因換肝手術死亡的個案，確實少見。

陳堯俐表示，台灣民眾換肝原因，多為B肝、C肝及酒精性肝炎造成肝硬化，或肝硬化進而引發肝癌所致，若要避免肝硬化、肝癌，建議有喝酒習慣的人，應該盡速戒酒，已有肝硬化者應每半年至一年定期檢查一次，隨時注意肝硬化狀況，避免惡化為肝癌，最後須走上換肝一途。

此外，在春天養生宜養肝，可讓自己保持健康與活力。醫師提醒，春天是肝臟活動旺盛的季節，人體新陳代謝也隨著春季到來而日趨旺盛。中醫認為，春天在五行中屬木，而肝屬木，由於肝臟有貯藏血液和調節全身血量的作用，在入春之後肝臟機能就會更加旺盛。此外，中醫所指的肝，還包含部分神經、精神系統，「肝主情緒」，需要疏泄，代表肝氣調節人的精神情志，因此情緒要樂觀、心情愉悅，不可急躁氣怒，以免傷肝。

立陶宛

上一則

精神恍惚又失憶小心是癲癇 醫曝：症狀並非只有抽搐

下一則

女性要知道 網推私密處保養方式 擺脫搔癢、異味煩惱

延伸閱讀

下背痛到直不起來？ 醫介紹5大治療、9招緩解

下背痛到直不起來？ 醫介紹5大治療、9招緩解
「我是不合格的牛馬，熬不下去了」 湖南培訓女醫師手術刀割頸亡

「我是不合格的牛馬，熬不下去了」 湖南培訓女醫師手術刀割頸亡
搶救彰化姊妹第15天 姊姊腳有反應、昏迷指數升到6

搶救彰化姊妹第15天 姊姊腳有反應、昏迷指數升到6
植物性天然多巴胺─優腦康(NeuroCare Advance) 營養健康腦細胞 有助改善協調性

植物性天然多巴胺─優腦康(NeuroCare Advance) 營養健康腦細胞 有助改善協調性

熱門新聞

使用不鏽鋼餐具應具有耐碰撞、耐酸鹼、耐熱等特性，避免把重金屬吃下肚；示意圖。（圖／123RF）

不鏽鋼餐具 或致錳中毒？

2024-03-06 01:00
早餐為我們開啟美好活力的一天。（Pexels）

愈吃愈瘦的7種早餐食物 照著吃每月爆減3公斤

2024-03-13 19:15
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

2024-03-08 00:00
一名網友分享，自從上次去診所洗牙後，每天回家刷完牙，都會使用牙線仔細清潔牙縫，沒想到卻又被醫生告知有蛀牙，讓他相當不解。（示意圖／聯合報系資料照片）

為何每天用牙線還蛀牙？ 過來人曝關鍵：刷再乾淨都一樣

2024-03-09 01:55
巧克力。Image by Alexander Stein from Pixabay

巧克力也可以吃得健康 但要懂得如何挑選

2024-03-08 01:00
漫畫大師鳥山明驟逝，享年68歲。（取材自七龍珠官方X帳號@DB_official_jp）

鳥山明急性硬膜下血腫過世 醫喊不常見但要特別注意一事

2024-03-08 05:21

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用