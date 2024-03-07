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做美甲「指甲變綠」恐是染綠膿桿菌 醫提醒注意事項

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
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26歲的鄭小姐平常有施作凝膠美甲的習慣，日前因應佳節打扮特別貼了人工甲片，讓手指看起來更纖長。從事美髮行業的她，兩週後漸漸感覺指甲邊緣紅腫疼痛，卸甲發現甲面出現黃黃綠綠的顏色，隨即就醫。經由醫師視診，診斷鄭小姐感染綠膿桿菌合併甲溝炎。

綠指甲即是感染綠膿菌素 好發這些族群

台北慈濟醫院皮膚科吳若薇醫師說明，綠膿桿菌是一種普遍存在於土壤、植物、水源的菌種，容易在潮濕的環境生長，會分泌青色的綠膿菌素，一旦指甲感染了綠膿桿菌，即會出現俗稱的「綠指甲」。感染初期大部分不會有明顯的症狀，一般只會隱約察覺指甲顏色從肉粉色漸漸出現黃綠色，如果沒有及時處理，隨著感染面積擴大，可能會合併甲溝炎，產生紅腫疼痛等症狀。

吳若薇補充，因為手部經常碰水的緣故，家庭主婦、廚房工作者、美容美髮業者都是常見的好發族群，而經常做美甲的族群無形中也會增加指甲感染的可能性，在美甲的過程中，會有除去死皮、打磨指甲、拋光指甲、塗抹凝膠或指甲油、貼人工美甲等步驟，若不小心造成指甲傷口，或是人工甲片與甲板出現縫隙，都會增加細菌在內部孳生的可能，引發指甲的感染。

治療以外用藥膏為主 口服抗生素強效果

治療方面以外用藥膏為主要選擇，塗抹對綠膿桿菌有療效的抗生素藥膏，用以抑制細菌之蛋白合成，達到使其壞死的作用。吳若薇表示，初期的感染一般以外用藥膏治療即可，若是擴大到甲溝區域，則可考慮口服抗生素，加強治療效果。

至於感染復原後間隔多久能夠再做美甲目前沒有絕對定論，但建議觀察二至四週，確定指甲狀態都健康，再重拾美甲樂趣。

擦乾指甲隙縫、避免過度修剪 出現異狀快就醫

現今許多民眾都會定期為指甲穿新衣，因此日常生活中更是要小心預防感染，對此，吳若薇提醒，應在碰水之後將指甲縫隙擦乾、避免過度修剪指甲以及盡量使用獨立的美甲工具，避免與他人之間的交互傳染，發現指甲有不正常顏色出現時，應停止施作美甲，並尋求專業皮膚科醫師診斷。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61037

更多健康資訊：健康醫療網

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