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美甲反變「綠指甲」 小心綠膿桿菌 4族群要注意

中央社
美甲受歡迎，但要小心藏汙納垢，成綠膿桿菌溫床。(本報資料照片)
美甲受歡迎，但要小心藏汙納垢，成綠膿桿菌溫床。(本報資料照片)

美甲受歡迎，妝點指尖是不少人日常穿搭的一部分，小心藏汙納垢成綠膿桿菌溫床，醜痛惱人「綠指甲」上身。醫師提醒，除美甲可能增加風險，家庭主婦等常碰水者也是好發族群。

26歲鄭姓女子從事美髮行業，平常有施作凝膠美甲的習慣，還會因應佳節打扮特別貼了人工甲片，讓手指看起來更纖長。近期她發現指甲邊緣紅腫疼痛，卸甲後的甲面出現黃黃綠綠的顏色，嚇到趕緊就醫。

收治的台北慈濟醫院皮膚科醫師吳若薇指出，經診斷，這名個案感染綠膿桿菌合併甲溝炎，給予2周抗生素口服藥物及外用藥膏治療後，指甲顏色逐漸恢復原樣，也不再有疼痛的症狀。

綠膿桿菌是一種普遍存在於土壤、植物、水源的菌種，容易在潮濕的環境生長，會分泌青色的綠膿菌素，一旦指甲感染了綠膿桿菌，即會出現俗稱的「綠指甲」。

手部經常碰水的人是綠膿桿菌好發族群，吳若薇表示，包括家庭主婦、廚房工作者、美容美髮業者等，還有經常做美甲者，無形中也會增加指甲感染的可能性。

她說明，在美甲的過程中，會有除去死皮、打磨指甲、拋光指甲、塗抹凝膠或指甲油、貼人工美甲等步驟，若不小心造成指甲傷口，或是人工甲片與甲板出現縫隙，都會增加細菌在內部孳生的機會，引發指甲感染。

綠膿桿菌感染初期大部分不會有明顯的症狀，一般只會隱約察覺指甲顏色從肉粉色漸漸出現黃綠色，若沒有及時處理，隨著感染面積擴大，可能會合併甲溝炎，產生紅腫疼痛等症狀。

吳若薇提醒，民眾應在碰水之後將指甲縫隙擦乾、避免過度修剪指甲以及盡量使用獨立的美甲工具，避免與他人之間的交互傳染，當指甲出現不正常顏色時，應停止施作美甲，並尋求專業皮膚科醫師診斷。

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